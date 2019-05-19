سلامي: إيران لا تسعى وراء الحرب ولكنها لا تخشى منها

الوقت- أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء حسين سلامي أن إيران لا تسعى وراء الحرب ولكنها لا تخشى منها لافتاً إلى أن الاعداء لا يملكون الإرادة لمواجهة الشعب الإيراني ويخشون الحرب ضده.

وفي كلمة له خلال مراسم تسلم وتسليم مهام نائب ومساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية لشؤون التنسيق، قال سلامي: "أن أعداء إيران يواجهون اليوم هزائم قاسية في سياساتهم القائمة على نهب الشعوب وتأزيم الأوضاع والهيمنة الأحادية على مصائر الشعوب" معتبراً أن هذه السياسات ولّدت العداء المستمر لأمريكا وإداراتها المتعاقبة.

وأشار سلامي إلى أن الأحداث في فلسطين المحتلة هذه الأيام كشفت حجم قدرة العدو الحقيقية مبيناً أن: "الإسرائيليين ما إن شعروا بالخطر من ردّ المقاومة حتى أوقفوا عدوانهم كما أن الأمريكيين لم يقدموا على أي خطوة متهورة".

وبيّن سلامي أن: "الأمريكيين الآن في حالة سيئة ويوجهون التهديدات بصورة انفعالية"، وقال: "نواجه اليوم عدواً قوياً ظاهرياً لكنه في حالة تآكل ويعاني من الهشاشة داخلياً.. سنشهد في القريب العاجل تحطّم أركان هذه القوة العظمى ظاهريا لأنها باتت تشعر بالإرهاق واليأس من مغامراتها الفاشلة".