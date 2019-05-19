وزارة الصحة اليمنية: 90% من الأجهزة الطبية خارجة عن الخدمة

الوقت- قالت وزارة الصحة اليمنية في بيان نشر يوم أمس أنّ "ما بين 92% إلى 95% من الأجهزة في المستشفيات والمراكز الصحية تعطّلت أو انتهى عمرها الافتراضي".

وأكد البيان على أن "مجازر التحالف السعودي في العاصمة والمحافظات تسهم في كارثية الوضع الصحي في اليمن".

وفي هذا السياق كشف المتحدّث باسم حركة أنصار الله ورئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أنّ "الأمم المتحدة رفضت عرضاً من دول عديدة لمعالجة جرحى العدوان السعودي".

وأشار المتحدّث باسم حركة أنصار إلى أنّ "هذه الدول تلقّت رداً من المنظمة الدولية بأنها تقوم باللازم ولا حاجة إلى أي مساعدة، مستغرباً ما وصفه بالإعاقة الأمميّة في وقت يعيش فيه اليمن مأساةً كبيرةً ناجمةً عن العدوان والحصار والاستهداف المتكرّر للمدنيّين".

من جانبه أشار وزير الصحة في حكومة صنعاء، طه أحمد المتوكل، إلى "حجم التخاذل الكبير من المنظمات الدولية في تلبية حاجات اليمنيين من الأدوية والتجهيزات الطبية".

يذكر ان تحالف العدوان قد ارتكب يوم أمس مجزرة جديدة بحق اليمنيين حيث استشهد 6 شهداء بينهم أربعة أطفال وأكثر من 52 جرّاء غارات قوى العدوان السعودي الأميركي على منازل المدنيين في شارع الرقاص قرب مدرسة نسيبة وسط العاصمة صنعاء، مشيرةً إلى أنّ عمليّة الانتشال والإنقاذ مازالت جارية حتى اللحظة.