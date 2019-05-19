كوريا الشمالية: أمريكا دولة عصابات!

الوقت-وجه الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سون، يوم أمس السبت، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن احتجاجه على مصادرة سفينة تجارية لكوريا من قبل السلطات الأميركية.

وبحسب الرسالة فان "الولايات المتحدة ارتكبت فعلًا غير قانوني وغير مقبول بمصادرتها سفينة تجارية تابعة لكوريا وسحبها إلى جزيرة ساموا الأميركية، وهي مستعمرة أميركية، لزعمها أن هذه السفينة انتهكت القانون المحلي الأميركي”، وأكد ممثل كوريا الشمالية لدى الامم المتحدة، أن هذا التصرف فى نقل الملكية اظهر بوضوح ان” الولايات المتحدة بالفعل دولة عصابات لا تهتم بالقانون الدولي على الإطلاق".

وأضافت الرسالة "إن الإجراءات الأميركية في الساحة الدولية بناء على قرار الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، غير قانونية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وشددت على أنه "لا يمكن بأي حال أن تخضع دولة ذات سيادة لسلطة دولة أخرى، وهذا مبدأ شائع في القانون الدولي".

وتابعت أن "السفينة التجارية تابعة إلى سيادة دولة كوريا الشمالية، وبالتالي فإن قبض الولايات المتحدة عليها تعد انتهاكًا لسيادة الجمهورية الشعبية، منتهكةً بشدة ميثاق الأمم المتحدة، ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ تدابير طارئة وبالتالي المساهمة في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإثبات عدالة الأمم المتحدة".

وكان القضاء الأمیركي قد أعلن في وقت سابق احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية “وايز أونست” المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات، وهو أمر محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تعد سفينة الشحن “وايز أونست” واحدة من أكبر سفن كوريا الديمقراطية.