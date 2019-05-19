ألمانيا: لا نفهم لماذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي!

الوقت-عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم أمس السبت، عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران بسبب انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد.

وفي تصريحات صحفية له على قناة روسيا اليوم قال ماس "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية".

وتابع وزير الخارجية الألماني أن "العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه”، وتابع “ما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد".

وختم تصريحاته قائلاً أن " بلاده تمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهذا ما ننتظره من إيران أيضا"، وأشار إلى أن "برلين لا تدعم استراتيجية الضغط الأقصى على طهران”، واوضح أن “ألمانيا تراهن على حوار لا على خطابات حادة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحان قد قال مساء أمس "نحن أهل التفاوض والمنطق، ولدينا القوة في هذا الشأن، وقد وافق العالم بأسره على أن إيران قادرة على التفاوض والاتفاق مع القوى الست الكبرى.. لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات يعد واهيا. لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".