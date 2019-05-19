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  الأحد 14 رمضان 1440

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أخبار

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا والدفاعات السورية تتصدى

الأحد 14 رمضان 1440
 
 
 
 
 
عدوان إسرائيلي جديد على سوريا والدفاعات السورية تتصدى

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الوقت- أفادت مصادر عسكرية سورية مساء يوم أمس السبت أن أجسام غريبة دخلت من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أجواء المنطقة الجنوبية، وأن المضادات الأرضية السورية تعاملت معها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن هذه المصادر والتي وسفتها بالرفيعة أن المضادات تمكنت من اسقاط اغلب هذه الاجسام لتي لم يعرف حتى الساعة ما هي.

وفي السياق قال أهالي منطقة القنيطرة الجنوبية أن أصوات انفجارات قد سمعت في منطقتهم في حين قال آخرون أن صدى هذه الأصوات وصلت الى ريف دمشق الجنوبي باتجاه محيط مدينة الكسوة.

وكانت المضادات الجوية السورية تصدت يوم أمس لأهداف في أجواء ريف دمشق الجنوبي وفي أجواء القنيطرة، حيث ذكر مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي السوري اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.

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سوريا الكيان الإسرائيلي عدوان القنيطرة دمشق الدفاعات الجوية

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