"اسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يتأهب في الجنوب والأنظار نحو الشمال

الوقت- كشفت صحيفة "اسرائيل هيوم"، يوم أمس الجمعة إن القوات الصهيونية مستعدّة لاحتمال شنّ هجوم "جذب" عليها، تزامنًا مع مسابقة الأغنية الأوروبية التي تُقام في "تل أبيب".

وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي فان "المصطلح القتالي لـ"هجوم جذب" يتطرق الى إطلاق النار على قوة تنفذ مهمة دورية، من اجل استقدام قوات اضافية لمساعدتها – وحينها يُنفّذ إطلاق نار مهمّ أكثر بواسطة استخدام صواريخ مضادة للدروع.

وبحسب الصحيفة فان التقدير في المؤسسة الامنية الاسرائيلية هو ان صوم شهر رمضان، الى جانب اطلاق النار باتجاه فلسطيني كان متظاهر بالقرب من السياج على حدود غزة أمس الاول، قد يزيد من اعمال "العنف". وأضافت أن الخشية هو ان يؤدي اطلاق نار من قبل الجيش على متظاهرين يحاولون اجتياز السياج، وبشكل خاص وقوع إصابات قاتلة بينهم، الى إشعال مرة أخرى إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات "اسرائيل".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر عسكرية قولها إن "هجمات الجذب ليست أمرًا جديدًا .. نحن متأكدون من أن إطلاق الصاروخ المضاد للدروع الذي حصل في جولة القتال الاخيرة وأدى الى مقتل اسرائيلي سيتكرر. القوات مستعدة لإخلاء مُصابين بشكل سريع وهي تتدرّب على عدم البقاء في المكان نفسه لفترة طويلة، لمنع إطلاق النار عليها".

وحول الجبهة الشمالية، كشفت الصحيفة أن جيش الاحتلال مُستعدّ على الساحة الشمالية، حيث تتواصل التحضيرات العالية. حالة التأهب هناك لم تتغيّر، لكن يتمّ الحفاظ على اليقظة، بشكل خاص على ضوء التصريحات الايرانية في وسائل الإعلام المقربة للحرس الثوري، والتي تقول "حان الوقت لتوجيه ضربة في الجولان".