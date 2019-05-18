نائبة نمساوية "ترتدي الحجاب" بعد منعه بمدارس النمسا الابتدائية

الوقت- شنت النائبة النمساوية مارثا بيسمان ، يوم امس الجمعة، هجوماً عنيفاً على مجلس النواب النمساوي احتجاجا على قرار سابق للمجلس بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في البلاد.

وقامت النائبة خلال جلسة لمجلس النواب النمساوي بارتداء الحجاب وتوجهت للنواب اليمينيين قائلة لهم "انظروا.. ما الذي حصل؟.. لم يتغير شيء".

وشهدت جلسة الجمعية العمومية بالمجلس نقاشات حادة حول مشروع القانون، الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة "الديمقراطي الاجتماعي" و"نيوس" ضده. وقال نواب المعارضة، خلال الجلسة، إن القانون لن يساعد على الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندا قانونيّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.



وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون؛ لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

يذكر أن مجلس النواب النمساوي، قد أقر الأربعاء، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.