مسؤول أمريكي رفيع: البيت الأبيض ينتظر الاتصال الإيراني!

الوقت-قال مسؤول أمريكي مقرب من الرئيس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، إن بلاده لم تتلقَّ أي رد إيراني بشأن استعداد الأخيرة لعقد مفاوضات مباشرة في ظل التوتر الحاصل بين الطرفين في الخليج الفارسي.

وبحسب المسؤول فإن واشنطن في انتظار تواصل إيران، مؤكداً أنه "لم تصل منها أي رسائل تشير لاستعدادها قبول عقد محادثات مباشرة".

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين: "نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه مرر رقم هاتفه عبر وسطاء سويسريين الى المسؤولين الإيرانيين للاتصال به وذلك من أجل إجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي وسط تصاعد للتوترات بين البلدين، ممَّا عزز مخاوف نشوب صراع مسلح بينهما.

وبسؤاله إن كانت هناك أي مؤشرات من الإيرانيين على استعدادهم للمحادثات، أجاب المسؤول: "ليس بعد. نحن ننتظر".

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب أبلغ فريق الأمن القومي ومساعديه الآخرين بأنه لا يريد أن تتحول التوترات مع طهران إلى حرب، لكنه أوضح أيضاً أنه سيحمي مصالحه في المنطقة.

ودعم مصدر آخر في إدارة ترامب تصريحات المسؤولين، قائلاً: "نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد وأن ندخل في مفاوضات مع إيران".

وفي السياق ذاته نقلت مجلة "تايم" عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) تأكيدهم عدم وجود خطة لمواجهة إيران، أو لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.

وأظهرت معلومات للمخابرات الأمريكية نشاطاً مكثفاً لإيران، يراه المسؤولون تهديداً للأهداف الأمريكية في المنطقة، وهو ما دفع واشنطن إلى نشر مقاتلاتها هناك.

وكانت طهران قد رفضت التهديدات الأمريكية وأعلنت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها وقاداتها أنه لا يوجد حرب ولا يوجد تفاوض جديد مع أمريكا.