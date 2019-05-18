المعارضة السودانية تدعو الشعب السوداني للخروج الى الشارع من جديد

الوقت-طالبت المعارضة السودانية ، في بيان لها نشر يوم أمس الجمعة، المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث "تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة".

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانها: "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة"​​​.

وختمت قائلة "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".