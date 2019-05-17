النظام السعودي يعتقل مواطناً سنتين و4 أشهر بسبب تغريدة على التويتر

الوقت- أفرج النظام السعودي الجمعة عن المعتقل الحقوقي "سيف الإسلام الشراري" بعد سنتين و4 أشهر من اعتقاله، والذي تم اعتقاله لأنه انتقد رؤية ولي العهد السعودي المعروفة بـ"2030".

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر المهتم بنشر أخبار المعتقلين في المملكة، نشر صورا حديثة لـ"الشراري" عقب الإفراج عنه.

واعتقل "الشراري" بسبب تغريدات عبر فيها عن رأيه برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وفي وقت سابق، نددت منظمات حقوقية دولية باعتقال "الشراري" لمجرد تعبيره عن رأيه ودون سند قانوني أو قضائي.

ولدى "الشراري" عشرات مقاطع الفيديو التي أدلى فيها برأيه عن الأوضاع في السعودية، وأخرى عن علاقات المملكة الخارجية، وكان يحظى بمتابعة واسعة.

وعبر ناشطون ومغردون عن فرحتهم بالإفراج عن الناشط السعودي المعتقل منذ 2017، مشيدين بثقافته الواسعة كما قاموا بإعادة نشر بعض فيديوهاته القديمة.