توتر عشائري في الاردن على خلفية اعتقال نائبة برلمانية

الوقت- قالت وسائل اعلام اردنية أن السلطات الأردنية اعتقلت عضوة مجلس النواب الأردني السابقة، هند حاكم الفايز، في وقت حشدت فيها قبيلتها مظاهرة كبيرة تنديداً بقرار اعتقالها.

وقال زيد الفايز، شقيق النائبة الاردنية المعروفة بمعارضتها للحكومة، إنهم تفاجؤوا لدى توفيرهم المبلغ المطلوب بكون الصندوق قد أُغلق على الرغم من كونه يُفترض أن يكون متاحاً 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

واعتبر الفايز أن ما يجري هو "مماطلة متعمدة لتبرير استمرار اعتقال شقيقته هند باعتبارها أحد أبرز الناشطين في الحراك الشعبي"، وأشار إلى أن ما يجري يؤكد أن الاعتقال "سياسي بثوب حقوقي"، وأن المطلوب هو اعتقال هند الفايز كأولوية أولى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام، أن إحدى دوريات النجدة أوقفت، الخميس، إحدى المركبات وكان بداخلها نائبة سابقة، ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس.

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو مصور للحظة اعتقال النائبة التي اتضح أنها الفايز، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.

والفايز (50 عاماً) ناشطة سياسية معارضة، ونائبة سابقة بمجلس النواب عام 2013. وتنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية، ووالدها حاكم الفايز، أحد مؤسسي حزب البعث، كان قد سجن في سوريا نحو عقدين بعهد الرئيس حافظ الأسد.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، رغم قلة عدد المشاركين فيه، قرب مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، ورفضاً للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.