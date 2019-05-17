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  الجمعة 12 رمضان 1440

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أخبار

البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد

الجمعة 12 رمضان 1440
 
 
 
 
 
البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد

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الوقت- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقي، كريم عليوي، ان اللجنة تعتزم طرح مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية خلال جلسة السبت المقبل إلى جانب فقرة مناقشة الاعتداءات الأمريكية.

واضاف المسؤول الايراني  إن “جلسة يوم السبت المقبل سيتم خلالها مناقشة جميع الخروق التي قامت بها القوات الأمريكية القتالية في البلاد منذ تواجدها بذريعة مقاتلة داعش وحتى الآن”، لافتا إلى إن “مجلس النواب سيتخذ بعض الإجراءات الرادعة للقوات الأمريكية للحفاظ على سيادة البلاد واحترام الدم العراقي”.

وأضاف أن “لجنة الأمن وعدد كبير من النواب في تحالفي الفتح وسائرون عازمين على طرح مشروع قانون أخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية خلال جلسة السبت المقبل إلى جانب فقرة مناقشة الاعتداءات الأمريكية”، مبينا أن “القانون قد يمرر خلال جلسة السبت المقبل كون تحالفي والفتح وسائرون قادرين على تحقيق الأغلبية في تمريره”.

وكان مجلس النواب قد أدرج فقرة مناقشة الاعتداءات الأمريكية على جدول أعمال جلسته المقبلة المقرر عقدها السبت القادم بعد تأجيلها الأسبوع الماضي.

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