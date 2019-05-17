الصين تتحدى ترامب وتنقل 2 مليون برميل نفط من إيران

الوقت- أعلنت وسائل اعلام ايرانية وصينية اليوم الجمعة أن ناقلة نفط صينية انطلقت اليوم الى بكين من الموانئ الايرانية وهي تحمل قرابة 2 مليون برميل نفط من ايران في خطوة تعد تحدياً لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض حظر على تصدير النفط الايراني.

وتستمر الصين في استيراد النفط الايراني رغم الحظر الامريكي المفروض حيث أخلت ناقلة شحنتها البالغة 130 الف طن من النفط الاسود في ميناء جوشان الصيني مؤخرا.

واوردت صحيفة جاكرتا بوست عن "ريفينيتيف اكون" أن هذه الشحنة النفطية قد حملتها ناقلة مارشال Z وأخلت في ميناء جوشان الصيني مؤخرا وهو مايدلل على استمرار الصين في شراء النفط من ايران.

وادعت ريفينيتيف اكون أن ناقلات نفط اخرى تشحن النفط الى الصين بشكل غير مباشر حيث تنقلها الى ناقلات اخرى في المياه الدولية ومن ثم يتم حملها الى الصين.