طهران: هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا

الوقت- دعا رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين.

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة، على صفحته الخاصة في "تويتر": "هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

وقال فلاحت بيشة إنه "على الرغم من نفي كبار المسؤولين في إيران وأمريكا النية لإشعال الحرب، إلا أن هناك جهة ثالثة، على عجلة لتدمير قسم كبير من العالم".

وأضاف أنه "ينبغي إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر، تضم مسؤولي البلدين (إيران وأمريكا)، توكل إليها مهمة خاصة بإدارة التوتر".

ويأتي ذلك بعد أن أرسلت أمريكا مجموعة إضافية من القوات إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" الاستراتيجية، وحذرت إيران من أي اعتداء على المصالح الأمريكية في المنطقة.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع أن إيران على شفا "مواجهة شاملة مع العدو"، واصفا المرحلة الحالية بـ "المصيرية" بالنسبة للبلاد.