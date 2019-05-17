مجلة فورين بوليسي: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 13 رمضان 1440

إخترنا لكم

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفط

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفط الوقت- في ضربة نوعية تندرج في إطار سياسة الصبر الاستراتيجي التي رسمها زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي منذ العام الأول للعدوان على اليمن، نجحت قوات الجيش

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟ الوقت- يكثر الحديث الإعلامي عن احتمال اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة الامريكية. التقارير الأخيرة، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي في إطار القناعة بحرب جديدة ستغير وجه المنطقة،

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟ الوقت- يوما بعد يوم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عجز المملكة السعودية عن الرد على اهانته المتكررة والتي تثبت للعالم أجمع ان بقاء آل سعود في السلطة مرهون بالحماية الأمريكية، واي خلل في هذه المعادلة يعني ...

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟ الوقت- يتقدم الجش السوري في ريف حماه واللاذقية وحلب بسرعة كبيرة ويضييق الخناق على المسلحين في هذه الأرياف ويدفعها للانسحاب من أغلب مناطقها حتى دون قتال؛ هذا الانهيار المتسارع في صفوف المسلحين ...

"الإعلام العربي والقضية الفلسطينية" تخاذل مستمر والمُضي قُدماً في عجلة التطبيع مع تل أبيب الوقت- لقد كشف أداء الإعلام العربي المتخاذل خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الوجه القبيح لغالبية هذه الوسائل الاعلامية التي كرست جهدها وعملها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع تحقيق أهداف قادة "تل أبيب".

أخبار

الحكم على ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بالسجن 20 عاماً لإدانته بالتجسس

الحكم على ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بالسجن 20 عاماً لإدانته بالتجسس

الوقت- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، إنه حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية أمريكية للصين.

"اسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يتأهب في الجنوب والأنظار نحو الشمال الوقت- كشفت صحيفة "اسرائيل هيوم"، يوم أمس الجمعة إن القوات الصهيونية مستعدّة لاحتمال شنّ هجوم "

موقع لوب لوغ الأمريكي: سقطرى تعمق الخلاف بين الإمارات وحليفتها السعودية الوقت- كشف موقع "لوب لوغ" الأمريكي، يوم أمس الجمعة، في تقرير له أن دولة الإمارات ل

نائبة نمساوية "ترتدي الحجاب" بعد منعه بمدارس النمسا الابتدائية الوقت- شنت النائبة النمساوية مارثا بيسمان ، يوم امس الجمعة، هجوماً عنيفاً على مجلس النواب النمساوي

مسؤول أمريكي رفيع: البيت الأبيض ينتظر الاتصال الإيراني! الوقت-قال مسؤول أمريكي مقرب من الرئيس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، إن بلاده لم تتلقَّ أي رد إيراني بشأن استعداد الأخيرة لعقد مفاوضات...

الجعفري: تركيا دولة محتلة للاراضي السورية في ادلب الوقت- شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري يوم أمس الجمعة، هجوماً عنيفاً

المعارضة السودانية تدعو الشعب السوداني للخروج الى الشارع من جديد الوقت-طالبت المعارضة السودانية ، في بيان لها نشر يوم أمس الجمعة، المواطنين إلى الاحتشا

بالفيديو... الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قادمة من القنيطرة الوقت- تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء يوم أمس الجمعة،

منظمة العفو الدولية: عام العار في السعودية واعتقال الناشطين مازال متواصلاً منظمة العفو الدولية: عام العار في السعودية واعتقال الناشطين مازال متواصلاً

البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد

توتر عشائري في الاردن على خلفية اعتقال نائبة برلمانية توتر عشائري في الاردن على خلفية اعتقال نائبة برلمانية

الصين تتحدى ترامب وتنقل 2 مليون برميل نفط من إيران الصين تتحدى ترامب وتنقل 2 مليون برميل نفط من ايران

طهران: هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا طهران: هناك طرف ثالث يستعجل اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا

ثلاث دول فقط تريد إشعال الحرب بين إيران وأمريكا من هي؟ ثلاث دول فقط تريد إشعال الحرب بين إيران وأمريكا من هي؟

ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس بإعلانات الدعم ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

النظام السعودي يعتقل مواطناً سنتين و4 أشهر بسبب تغريدة على التويتر النظام السعودي يعتقل مواطنا سنتين و4 أشهر بسبب تغريدة على التويتر

الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران

واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي

إیران: الدول التي تدعم تحالف العدوان على اليمن شريكة في جرائمه إیران: الدول التي تدعم تحالف العدوان على اليمن شريكة في جرائمه

انصار الله: استهداف اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك يثبت فشل قوى العدوان

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

منظمة العفو الدولية: عام العار في السعودية واعتقال الناشطين مازال متواصلاً

"اسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يتأهب في الجنوب والأنظار نحو الشمال

الجعفري: تركيا دولة محتلة للاراضي السورية في ادلب

نائبة نمساوية "ترتدي الحجاب" بعد منعه بمدارس النمسا الابتدائية

موقع لوب لوغ الأمريكي: سقطرى تعمق الخلاف بين الإمارات وحليفتها السعودية

الحكم على ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بالسجن 20 عاماً لإدانته بالتجسس

بالفيديو... الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية قادمة من القنيطرة

مسؤول أمريكي رفيع: البيت الأبيض ينتظر الاتصال الإيراني!

المعارضة السودانية تدعو الشعب السوداني للخروج الى الشارع من جديد

"اقتصاد السعودية" أين تذهب ثروات المملكة؟

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في محافظة إدلب

هيومن رايتس ووتش تشيد بإيران وتدعو الدول العربية إلى الاقتداء بها

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الكيان الصهيوني

طهران: حدث لعدة سفن إماراتية في بحر عمان يدعو الى الأسف والقلق

وزير الطاقة السعودي يقرّ بتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة

خسائر تركيا والهند من العقوبات الأمريكية ضد إيران

احتجاجات في ألمانيا ضد بيع السلاح للسعودية!

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفط

شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف إرهابي على مدينة حلب

أهداف وآثار الهجوم على ميناء الفجيرة الإماراتي.. 3 سيناريوهات محتملة

إرهابيو إدلب في المحطة الأخيرة

إسقاط طائرة عسكرية أمريكية فوق صنعاء

في هجوم هادف.. القوات السعودية تقتل 8 شبان في القطيف

ما الذي تريده الإمارات من سقطرى؟

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

"صفقة القرن" هل تستجيب الأردن وفلسطين لضغوط السعودية؟

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

الإخوان المسلمون جماعة إرهابية... إلى ماذا يتطلع "ترامب" وما هي نواياه الخبيثة ؟

هل يتمكّن آل سعود وأبناء زايد من الاستيلاء على ثورة الخرطوم؟

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا العام الحالي

الإنفاق العسكري العالمي يشهد انفجاراً.. فهل هذا الاستثمار من أجل السلام أم الحرب؟

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية

داعش دمية لتسلية قادة البيت الأبيض.. ما هي الأهداف من ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

مجلة فورين بوليسي: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز

الجمعة 12 رمضان 1440
 
 
 
 
 
مجلة فورين بوليسي: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كتبت المجلة الأمريكية "فورين بوليسی" في تقرير لها أن إيران تمتلك أسلحة عسكرية قوية ورادعة ضد أمريكا، حيث إن إيران قادرة على الانتصار في أي حرب تخوضها أو تتعرّض لها.

وقالت المجلة: إن السياسة الخارجية تشير إلى أن ما يقرب من ثلث النفط الخام في العالم، أي ما يعادل 18 مليون برميل يومياً يعبر المضيق بعرض 21 ميلًاً، أيضاً 30 ٪ من ناقلات الغاز الطبيعي تستخدم هذا الطريق لحركة المرور، حيث تسيطر إيران على السواحل الشمالية وعدد من الجزر في المنطقة.

وتابعت المجلة: يسمح وجود القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري بواحدة من أكثر المسارات الاقتصادية حساسية في العالم بتهديد العالم وفرض أضرار اقتصادية جسيمة على المنافسين. ولهذا السبب كلما اشتد الضغط من قبل أمريكا أو دول المنطقة على إيران، فإنها تهدد بإغلاق المضيق.

في الشهر الماضي ، في أعقاب قرار حكومة ترامب بقطع صادرات النفط الإيرانية، أعلن الحرس الثوري أنه إذا لم يتمكنوا من استخدام المضيق لتصدير النفط فإنهم سيغلقونه.

وتابعت المجلة: لدى إيران عدة طرق لتعطيل شحن السفن التجارية من مضيق هرمز والخليج الفارسي، فالبحرية الإيرانية لديها مئات السفن والقوارب الرادارية المسلحة بالصواريخ والطوربيدات، وقادرة على نقل ناقلات من مضيق هرمز، وقامت إيران مؤخراً بنشر غواصتين جديدتين ومتطوّرتين وإطلاق صواريخ كروز، ولديها عدد من الغواصات الصغيرة التي تعمل بالديزل والتي يمكن أن تعمل في المياه الضحلة حول مضيق هرمز، ويمكن إطلاق صواريخ مضادة للسفن فعّالة لإيران من منصات ثابتة ومتحركة تقع على الخطوط الساحلية والجزر الجزرية.

تمتلك إيران احتياطيات هائلة من الصواريخ التي تمكّنها من تعطيل أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في المنطقة.

وأضافت المجلة: تمتلك إيران مجموعة واسعة من الألغام البحرية القديمة والحديثة، إن وضع هذه الألغام بواسطة الغواصات يجعل من الصعب على الجيش الأمريكي اعتراضها.

وقالت المجلة: خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، هاجم البلدان أيضاً شحنات النفط، والتي أصبحت تُعرف باسم سفن النقل، في هذه الحرب تمت مهاجمة 200 ناقلة وجرح 50 من الركاب مع غرق جزء منهم.

مضيفة: خلال هذا الوقت، رافق الجيش الأمريكي الناقلات لتأمين تصدير النفط، ومع الأضرار الجسيمة التي لحقت بأحد الأساطيل الأمريكية، أصبح تهديد الألغام الإيرانية واضحاً للجميع.

كما تظهر التجربة البريطانية في معركة غاليبولي، فإن الألغام البحرية في المياه الضحلة تهدد السفن الكبيرة، كما أن تطهير البحر بعد الحرب سيستغرق سنوات.

واختتمت المجلة: واحدة من نقاط الضعف في الجيش الأمريكي هي القدرة على إزالة الألغام، أمريكا لديها 11 لغماً مهترئاً، أربعة منها في البحرين، هذه السفن ضعيفة وتتطلب مرافقة السفن البحرية التي يمكن أن تعرض المزيد من السفن للهجوم أثناء العمليات.

وتابعت: يعتقد أنتوني كوردسمان، من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أن استخدام إيران المنسّق للغواصات والصواريخ المضادة للسفن والغزوات الهائلة والواسعة باستخدام قوارب الرادار قادر على إلحاق أضرار جسيمة بالبحرية الأمريكية والأسطول التجاري الإقليمي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران امريكا هرمز ارين بوليسي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة