موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 12 رمضان 1440

إخترنا لكم

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفط

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفط الوقت- في ضربة نوعية تندرج في إطار سياسة الصبر الاستراتيجي التي رسمها زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي منذ العام الأول للعدوان على اليمن، نجحت قوات الجيش

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟ الوقت- يكثر الحديث الإعلامي عن احتمال اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة الامريكية. التقارير الأخيرة، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي في إطار القناعة بحرب جديدة ستغير وجه المنطقة،

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟ الوقت- يوما بعد يوم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عجز المملكة السعودية عن الرد على اهانته المتكررة والتي تثبت للعالم أجمع ان بقاء آل سعود في السلطة مرهون بالحماية الأمريكية، واي خلل في هذه المعادلة يعني ...

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟ الوقت- يتقدم الجش السوري في ريف حماه واللاذقية وحلب بسرعة كبيرة ويضييق الخناق على المسلحين في هذه الأرياف ويدفعها للانسحاب من أغلب مناطقها حتى دون قتال؛ هذا الانهيار المتسارع في صفوف المسلحين ...

"الإعلام العربي والقضية الفلسطينية" تخاذل مستمر والمُضي قُدماً في عجلة التطبيع مع تل أبيب الوقت- لقد كشف أداء الإعلام العربي المتخاذل خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الوجه القبيح لغالبية هذه الوسائل الاعلامية التي كرست جهدها وعملها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع تحقيق أهداف قادة "تل أبيب".

أخبار

ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران

واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي

ایران: الدول التي تدعم تحالف العدوان علي اليمن شريكة في جرائمه ایران: الدول التي تدعم تحالف العدوان علي اليمن شريكة في جرائمه

انصار الله: استهداف اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك يثبت فشل قوى العدوان

طوكيو تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران طوكيو تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

جريمة جديدة للنظام السعودية بحق ابناء المنطقة الشرقية جريمة جديدة للنظام السعودية بحق ابناء المنطقة الشرقية

طهران: لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا طهران: لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب لا يملك تفويضا لشن حرب على ايران رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب لا يملك تفويضا لشن حرب على ايران

عشرات الضحايا في مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صنعاء عشرات الضحايا في مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صنعاء

موقع امريكي: محمد بن سلمان أصبح المتحكم الفعلي بكل ثروة أسرة آل سعود الفاحشة موقع امريكي: محمد بن سلمان أصبح المتحكم الفعلي بكل ثروة أسرة آل سعود الفاحشة

التيار الصدري يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في النجف الاشرف التيار الصدري يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في النجف الاشرف

موسكو: لن نقدم تنازلات لارضاء امريكا موسكو: لن نقدم تنازلات لارضاء امريكا

تقرير جديد من صندوق النقد الدولي يفضح العجز في الميزانية السعودية تقرير جديد من صندوق النقد الدولي يفضح العجز في الميزانية السعودية

النمسا تقر قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس النمسا تقر قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس

ترامب يعلن حالة الطوارئ القومية في امريكا ترامب يعلن حالة الطوارئ القومية في امريكا

السفير العراقي في موسكو: حكومة بلاده قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية الوقت- أعلن السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده قررت شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية.

بعد مغادرته نيودلهي ..ظريف يتوجه إلى اليابان الوقت- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، العاصمة الهندية نيودلهي متوجهاً الى اليابان.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولات هجوم لهم في مناطق نجران والجوف.

إسقاط طائرة عسكرية أمريكية فوق صنعاء إسقاط طائرة عسكرية أمريكية فوق صنعاء

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التيار الصدري يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في النجف الاشرف

موقع امريكي: محمد بن سلمان أصبح المتحكم الفعلي بكل ثروة أسرة آل سعود الفاحشة

موسكو: لن نقدم تنازلات لارضاء امريكا

طوكيو تؤكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

انصار الله: استهداف اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك يثبت فشل قوى العدوان

طهران: لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا

جريمة جديدة للنظام السعودية بحق ابناء المنطقة الشرقية

ایران: الدول التي تدعم تحالف العدوان علي اليمن شريكة في جرائمه

واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي

تقرير جديد من صندوق النقد الدولي يفضح العجز في الميزانية السعودية

عشرات الضحايا في مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صنعاء

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب لا يملك تفويضا لشن حرب على ايران

النمسا تقر قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس

الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران

ترامب يعلن حالة الطوارئ القومية في امريكا

لهذا السبب لم ترسُ سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لوهافر الفرنسي!

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

خرازي: الشعب الإيراني متشائم من أوروبا

الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في محافظة إدلب

احتجاجات في ألمانيا ضد بيع السلاح للسعودية!

فورين بوليسي: العالم يعيش أجواء ما قبل حرب العراق 2003!

وزير الطاقة السعودي يقرّ بتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة

جيفري وغياب الاستراتيجية الأمريكية في سوريا

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف منشآت سعودية

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

أهداف وآثار الهجوم على ميناء الفجيرة الإماراتي.. 3 سيناريوهات محتملة

منظمة أطباء بلا حدود: "الولادة المعقدة – الأمهات والأطفال اليمنيّون يموتون دون الحصول على رعاية طبية"

هكذا علق ترامب على اطلاق كوريا الشمالية لصاروخين نحو بحر اليابان!

عقب التصعيد الأخير مع غزة.. الإسرائيليون يتهافتون على شراء الملاجئ

10 ملايين أمريكي يقولون لترامب "حان وقت الرحيل"!

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

الغرب يصمت وأمريكا تنفّذ.. الإرهاب الاقتصادي يتفاقم

تكرار خدعة النفط السعودي.. هل ستتمكن الادعاءات الأمريكية من الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية؟

السكك الحديدية من الخليج الفارسي إلى البحر الأبيض.. استراتيجية اقتصادية إيرانية لكسر العقوبات+ صور

هل يتمكّن آل سعود وأبناء زايد من الاستيلاء على ثورة الخرطوم؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

مصادر سعودية تتحدث عن تدهور عسكري وميداني على الحدود مع اليمن

تفجيرات سريلانكا وتصدير خطاب الكراهية

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟

خلافات عميقة بين أعداء اليمن.. هل تحالف العدوان على وشك الانهيار؟

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

الجمعة 12 رمضان 1440
 
 
 
 
 
ظريف من بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس باعلانات الدعم

مواضيع ذات صلة

بعد مغادرته نيودلهي ..ظريف يتوجه إلى اليابان

ظريف: على الاتحاد الأوروبي تنفيذ تعهداته بدل مطالبة إيران بالتزامها من جانب واحد

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لدى وصوله اليوم الجمعة إلى العاصمة الصينية بكين، الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية.

وقال ظريف في تصريح لدى وصوله بكين:” أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وخاصة الدول التي هي عضو في الاتفاق النووي للتشاور معهم حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه”.
وأضاف ظريف قائلا ” لقد أكدنا لكل هذه الدول خلال هذه الجولة أن الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق”.
واكد ان انقاذ الاتفاق النووي هي مسؤولية المجتمع الدولي، مضيفا: اذا شعر المجتمع الدولي بان الاتفاق النووي انجاز هام، فينبغي عليه القيام مثل ايران اتخاذ اجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي.
ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الايراني محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشؤون المتعلقة بالاتفاق النووي والتحركات الاميركية المزعزعة للاستقرار والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد زار كلا من تركمانستان والهند واليابان في اطار جولته الآسيوية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ظريف ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة