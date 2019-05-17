الكونغرس: وزارة الخارجية الامريكية تسيس معلومات استخبارية حول ايران

الوقت- أكد عدد من اعضاء مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، ان الخارجية الأمريكية سيست معلومات استخبارية عادة ما تكون موضوعية حول إيران.

ووجه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي، رسالة مشتركة لوزير الخارجية الامريكي بشأن إيران، وانتقدت الرسالة تقريرا للخارجية الأمريكية حول التزام الدول بمعاهدات مراقبة التسلح والانتشار النووي.

كما جاء في الرسالة المشتركة: اننا قلقون من استغلال وتسييس المعلومات الاستخبارية المتعلقة بإيران ودول أخرى، واكد رؤساء 3 لجان في الرسالة ان الخارجية الأمريكية سيست معلومات استخبارية عادة ما تكون موضوعية حول إيران.

وكانت واشنطن نشرت خلال الفترة الماضية 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج الفارسي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.