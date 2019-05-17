واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في الخليج الفارسي

الوقت- اكد الموقع الإخباري للمعهد العسكري البحري الأمريكي (USNI News)ان واشنطن نشرت 7 سفن عسكرية على الأقل، بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، في الخليج الفارسي وفي المنطقة المحيطة به وذلك في ضوء تصعيد التوتر حول إيران.

وأفاد الموقع بدخول مياه الخليج المدمرتين "McFaul" و"Kearsarge" المزودتين بالأسلحة الصاروخية، اللتين تعتبر كل واحدة منهما قادرة على حمل نحو 90 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك".

وأضاف: "تتواجد بالقرب من الساحل الإماراتي عند المدخل إلى الخليج العربي سفينة "Kearsarge" للإنزال التي تستطيع حمل ما بين 20 و30 طائرة ومروحية، بما فيها أحدث المقاتلات من الجيل الخامس "F-35B".

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن المرافقة لها مرابطة حاليا قرب الساحل العماني. ومن الممكن أن تقل حاملة الطائرات هذه نحو 90 طائرة ومروحية. وتضم السفن المرافقة لها الطراد الصاروخي " Leyte Gulf"، والفرقاطة الإسبانية " Mendez Nunez"، والمدمرة "Bainbridge".

وأفادت وسائل إعلام، السبت الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت سفينة "Arlington" للنقل والإنزال التي تستطيع حمل 700 عسكري و14 وحدة من المعدات العسكرية، إلى منطقة مسؤولية الأسطول الأمريكي الخامس (مقره البحرين)، بالإضافة إلى منظومة "باتريوت". وأوضح البنتاغون أن هذه الأسلحة ستستخدم من قبل حاملة الطائرة "أبراهام لينكولن" والمجموعة العسكرية الأمريكية الضاربة في الشرق الأوسط ردا على وجود أدلة على "الاستعدادات العالية لإيران للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية". ولا تزال منطقة انتشار هذه السفن سرية حتى الآن.