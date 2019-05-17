إیران: الدول التي تدعم تحالف العدوان على اليمن شريكة في جرائمه

الوقت- قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الدول التي تدعم تحالف العدوان على اليمن، و"تزوده بالقنابل والأسلحة الفتاكة شريكة له في جرائمه".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بارتكاب مجزرة يوم أمس الخميس في صنعاء، داعيا "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار مثل هذه الجرائم".

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حصيلة جريمة العدوان في قصف حي الرباط بالعاصمة صنعاء بلغت 6 شهداء منهم 4 أطفال من أسرة واحدة ورجلين إثنين، فيما بلغ عدد الجرحى 71 شخصا بينهم 27 طفلا و17 امرأة و27 رجلا.