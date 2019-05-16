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  الخميس 11 رمضان 1440

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أخبار

طهران: لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا

الخميس 11 رمضان 1440
 
 
 
 
 
طهران: لدينا الحق في الدفاع عن انفسنا

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الوقت- أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده لا تسعى للتصعيد من حدة التوترات في المنطقة، لكن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال روانجي اليوم الخميس، في مقابلة لشبكة الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأمريكية غير الحكومية: "لسنا مهتمين بتصعيد التوترات في منطقتنا، لأنه عندما يحدث أي شيء على نحو خاطئ، يتكبد الجميع خسائر.. لكن من حقنا أن نكون على استعداد، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا".

وحمّل الدبلوماسي الإيراني الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين المسؤولية عن نشر "افتراءات كاذبة" حول بلاده.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ملحوظا وسط التصعيد الحاد للعلاقات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، نهجا مشددا تجاه إيران، إذ تتهمها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والسعي للحصول على أسلحة نووية.

وفي إطار هذه السياسات، أعلن ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 2015، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، حيث يعتبره سيد البيت الأبيض "أسوأ صفقة ممكنة"، وفرض على خلفية ذلك مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، وذلك تزامنا مع حشد البنتاغون قواته العسكرية في منطقة الخليج بسبب "التهديدات الإيرانية".

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