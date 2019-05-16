التيار الصدري يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في النجف الاشرف

الوقت- اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري انها "تتابع تطورات الاحداث في بعض المحافظات وتدين بشدة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وخصوصا في محافظة النجف الاشرف".

وقالت الهيئة في بيان لها: "ان إطلاق النار على المتظاهرين العزل السلميين يعتبر جريمة بشعة بحق الانسان وحقوقه في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه وحقوق وطنه وانتهاك صارخ للدستور والقوانين".

واضافت ان "استشهاد وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين بإطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل حمايات الفاسدين او مقارهم ومؤسساتهم الفاسدة جريمة لا تغتفر".

واوضحت الهيئة السياسية للتيار الصدري، بانها "تطالب مؤسسات الدولة ذات العلاقة والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الاجراءات القانونية فورا بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإنزال اقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم".

من جهة اخرى، قالت وسائل اعلامية انه تم حرق مول تجاري وسط مدينة النجف الاشرف تابع لاحد القيادات السابقة للتيار الصدري مساء امس الاربعاء، مشيراً الى ان القوات الامنية قامت باغلاق اغلب طرق المهمة داخل مركز مدينة النجف الاشرف واعلان حالة الطوارئ.

وتمكنت القوات الامنية العراقية من القاء القبض على خمسة من الذين اطلقوا النار على المتظاهرين في محافظة النجف الاشرف وجميعهم من حرس مول البشير بعد تجمع المتظاهرين امامه.

واكدت خلية الاعلام الامني، ان جميع المتظاهرين الذين قتلوا او جرحوا بسبب استخدام الذخيرة الحية من حرس المول أنفسهم.

من جهتها، اعلنت طوارئ مستشفى الحكيم في النجف الاشرف انها استقبلت منذ الساعات الاولى من الاشتباكات امام مجمع البشير ولحد هذه الحظة (١٧) جريحا و(3) وفيات غالبيتهم حالات حرجة، واستنفرت مستشفى الحكيم العام كادرها بتقديم العلاجات والخدمات الطبية لهم وباشراف مدير مستشفى الحكيم العام الدكتور عبدالله الغزالي لمتابعة العمل الطارئ مع تواجد كادر الاطباء والكوادر الصحية والتمريضية والخدمية.

هذا وتصاعدت دعوات باعلان حالة الطوارئ وحظر للتجوال في مدينة النجف الاشرف حفاظا على الارواح والممتلكات.

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إصدار أي تصريح أو بيان بخصوص المظاهرات الأخيرة.

وقال: نؤكد أحقية المواطنين في التظاهر السلمي، وندعو وسائل الإعلام والوكالات إلى توخي الدقة واعتماد البيانات التي تصدر من المكتب الإعلامي حصرا.