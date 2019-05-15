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أخبار

بعد مغادرته نيودلهي ..ظريف يتوجه إلى اليابان

الأربعاء 10 رمضان 1440
 
 
 
 
 
بعد مغادرته نيودلهي ..ظريف يتوجه إلى اليابان
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الوقت- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، العاصمة الهندية نيودلهي متوجهاً الى اليابان.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن محمد جواد ظريف توجّه اليوم الأربعاء إلى اليابان تلبية لدعوة من نظيره الياباني حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس وزراء اليابان أيضاً.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الهند والتقى عدداً من المسؤولين في هذا البلد، حيث قال في تصريح عقب لقائه نظيرته الهندية في نيودلهي يوم الثلاثاء: "كانت مباحثات جيدة وجرى توضيح آخر المستجدات في الاتفاق النووي وإجراءات الجمهورية الإسلامية ومواقفها".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية قامت بإجراءاتها تجاه الاتفاق النووي في إطار هذا الاتفاق.

 

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