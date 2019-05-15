مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولات هجوم لهم في مناطق نجران والجوف.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت بأن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية استهدفت مجاميع المرتزقة اليوم خلال محاولتهم الزحف باتجاه منطقة الشبكة في نجران مؤكداً سقوط العديد من القتلى في صفوفهم.

كما أحبط الجيش واللجان الشعبية الليلة الماضية هجوماً للمرتزقة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف كبدوهم خلاله خسائر في الأرواح والعتاد بينما دمر الجيش عربة للمرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل في المحافظة نفسها.

ونفّذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمنى واللجان الشعبية أمس عملية عسكرية واسعة ضد أهداف ومنشآت سعودية.

وتأتي هذه العمليات في إطار رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على جرائم العدوان السعودي المتواصلة على اليمنيين منذ 2015 والتي خلفت آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية اليمنية.