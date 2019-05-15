إسقاط طائرة عسكرية أمريكية فوق صنعاء

الوقت- اعلن الجيش اليمني اليوم الاربعاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة تابعة لقوات تحلف العدوان في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجيش اليمني ، إنه تم إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية الصنع نوع " إم كيو1" خلال تحليقها في سماء منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، الحرب التي يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني، وأدّت هذه الحرب الى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.