شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف إرهابي على مدينة حلب

الوقت – قال مصدر عسكري سوري أن 7 مدنيين على الاقل بينهم طفلان استشهدوا وأصيب أربعة عشر آخرون جراء اعتداءات مجموعات إرهابية بعدد من الصواريخ على مخيم النيرب في حلب في خرق جديد لمناطق خفض التصعيد.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "في خرق فاضح لمناطق خفض التصعيد، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف مخيم النيرب في حلب بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين بينهم طفلان وجرح 14 آخرين من سكان المخيم".

وذكرت الوكالة أن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي" قصفت النيرب بـ 4 قذائف صاروخية، وأضافت لاحقا أن شخصين أصيبا نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على حي الجميلية بحلب.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.