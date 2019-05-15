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  الخميس 11 رمضان 1440

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أخبار

ترامب ينفي نيته إرسال "120" ألف جندي أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط

الأربعاء 10 رمضان 1440
 
 
 
 
 
ترامب ينفي نيته إرسال "120" ألف جندي أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط

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الوقت- أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تحدثت عن نيته إرسال "120" ألف جندي أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط في ظل التوتر مع إيران،  هي تقارير كاذبة، نافيا وجود اي خطة لدى ادراته للدخول في مواجهة مسلحة مع طهران.

وشدد ترامب على أنه لن يرسل حشوداً عسكرية امريكية الى الشرق الاوسط الآن،  واضاف "ونأمل ألا نضطر للتخطيط لذلك ، وإذا فعلنا سنرسل عددا أكبر من ذلك"، وفق قوله.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن “المسؤولين الأمريكيين يناقشون خطة عسكرية، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي للشرق الأوسط، للتصدي لأي هجوم أو تعجيل لحيازة أسلحة نووية من جانب إيران”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إننا “لا نسعى لحرب مع إيران، ولكن سنرد بالشكل المناسب، إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم”.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أننا “بحثنا الوضع في الشرق الأوسط وخاصة ما تقوم به إيران”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات عليها.

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