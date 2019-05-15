الوقت- اكدت منظمة العفو الدولية ان النظام السعودي يواصل ممارساته التعسفية ضد النشطاء المدنيين وكذلك الحقوقيين في البلاد مشددة الى تراجع حرية التعبير عن الرأي في السعودية منذ تولي الملك السعودي الحالي وولده السلطة المطلقة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان جديد، ان السلطات السعودية تواصل استهداف وقمع المنتقدين والنشطاء الحقوقيين بدون ادنى رعاية لحقوق الانسان وحرية التعبير.

وكشفت المنظمة ان مجموعة من المعتقلين في السعودية يعانون منذ سنة محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة، ولفتت المنظمة الى ان الرياض اعتقلت تعسفيا الشهر الماضي 14 شخصا منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون، وشددت المنظمة الدولية، ان السلطات السعودية صعدت من حملتها ضد الناشطين الحقوقيين خلال الشهر الماضي.