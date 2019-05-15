خسائر كبيرة للسعودية بعد هجوم الطائرات المسيرة

الوقت- انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2%، أمس الثلاثاء، وبلغت خسائرها خلال أقل من 72 ساعة قرابة 31 مليار دولار وذلك عقب تعرض محطات في شركة أرامكو في العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة.

وبحسب وكالة رويترز فان خسائر البورصة السعودية بلغت بعد حادث أرامكو 10 مليارات دولار وهي قرابة (2%) من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة التى تقدر بـ520 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها أكدت وكالة "CNBC" الاقتصادية، فإن خسائر البورصة السعودية في اليومين الماضيين بلغت 21 مليار دولار.

وفتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين، وبحلول الساعة (11:03 ت.غ) بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الهجوم وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وتعد السعودية من أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد أمريكا وروسيا بـ10 ملايين برميل يومياً.

وأوقفت شركة "أرامكو" الضخ في خط الأنابيب، وأعلنت أنها تجري عملية تقييم للأضرار وإصلاح المحطة بهدف إعادة الخط إلى الخدمة.

من الجدير ذكره ان هذا الهجوم يعدّ الهجوم الثاني الذي تستهدف فيه منشآت للسعودية خلال اليومين الماضيين، حيث اعترفت الرياض يوم الاثنين، بتعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج قرب المياه الإقليمية للإمارات.