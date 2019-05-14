وزير الطاقة السعودي يقرّ بتعرض منشآت نفطية سعودية لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة

الوقت- أقر وزير الطاقة السعودي، اليوم الثلاثاء، بتعرض منشآت نفطية سعودية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

قال وزير الطاقة السعودي: "ما بين السادسة والسادسة والنصف صباحـاً تعرضـت محطتا ضخ لخـط الأنابيـب شرق - غرب لهجوم بطائرات مسيرة"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن حريقاً في المحطة رقم 8 نجم عن هذا الهجوم، قائلاً: إن أرامكو أوقفت الضخ في خط الأنابيب ويجري تقييم الأضرار لإصلاح الخط والمحطة.

كذلك أكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن 7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.

ولفت المصدر إلى أن هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وتابع "مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".