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أخبار

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف منشآت سعودية

الثلاثاء 9 رمضان 1440
 
 
 
 
 
سلاح الجو المسير اليمني يستهدف منشآت سعودية
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الوقت- نفذ سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف سعودية.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت " أن 7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية" مشيراً إلى أن هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.

وتابع المصدر: "إننا مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر على اليمن".

وسبق أن استهدف سلاح الجو المسير في الجيش واللجان الشعبية اليمنية أهدافاً ومنشآت للنظام السعودي من بينها مصفاة شركة ارامكو في الرياض ومنشآت في عسير وجيزان وغيرها.

وتأتي هذه العمليات في إطار رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على جرائم العدوان السعودي المتواصلة على اليمنيين منذ 2015 والتي خلفت آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية اليمنية.

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