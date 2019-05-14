تطبيع اماراتي علني...بالصورة العتيبة يلتقي وفد إسرائيلي في أمريكا

الوقت-كشفت قناة "تي آر تي العربية" التركية، مساء أمس الاثنين أن السفير الإماراتي في أمريكا، يوسف العتيبة، التقى السبت الماضي بوفد إسرائيلي يتزعمه عضو الكنيست السابق شكيب شنان، ووالد العنصر في جيش الاحتلال كميل شنان، الذي قُتل إثر عملية نفذها فلسطينيون في المسجد الأقصى قبل عامين.

وبحسب القناة التركية، اجتمع العتيبة مع شنان بالسفارة الإماراتية في واشنطن السبت الماضي، حيث استمر اللقاء لمدة ساعة كاملة، وفق "تي آر تي عربي".

وبحسب القناة، بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات ودولة الاحتلال، ودعم مساعي تقريب وجهات النظر بين تل أبيب وأبوظبي.

بدوره، نشر شكيب شنان منشوراً على صفحته الرسمية في فيسبوك، مرفقاً بصورة تجمعه بالعتيبة، وقال فيه: "التقيت نهار أمس سفير الإمارات العربية المتحدة في أمريكا، السيد يوسف العتيبه، فاتحة تعارف ولها تواصل".

يذكر أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يجري علناً بين العتيبة ووفد إسرائيلي في مقر السفارة الإماراتية بواشنطن. ويزور عضو الكنيست السابق الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد، بمناسبة ما يُسمّى يوم "الذكرى"، وهو يوم للحداد على قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإسرائيليين الذين سقطوا خلال معارك مع عرب وفلسطينيين، وكذلك للمشاركة في فاعليات مختلفة، هدفها الترويج لدولة الاحتلال، في الوقت الذي تُحيي فيه ذكرى "يوم استقلالها"، وفق المصادر ذاتها.