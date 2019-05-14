الجيش السوري يوسع نقاط سيطرته في محافظة ادلب

الوقت- أعلنت وسائل إعلامية سورية مساء أمس الاثنين أن الجيش السوري وسّع رقعة سيطرته عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث انتزع عددا من القرى من قبضة المسلحين.

وبحسب الاعلام الحربي التابع للجيش السوريفإن الجيش السوري بعد مواجهات، بسط سيطرته على قرى الهواش وتل هواش والجابرية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وقال مصدر ميداني أن هذه القرى تقع قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين، في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية التي دخلتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي.

بدورها، أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري على محور تل هواش، لكن دون الإفادة بسيطرة الجيش على البلدة.

وافادة الوكالة السورية أن الجيش السوري استهدف بصواريخ ونيران المدفعية مجموعة من المسلحين، في محيط بلدة المصاصنة شمال شرقي مدينة محردة في ريف حماة الشمالي الشرقي. وكشفت أيضاً أنه في المنطقة القريبة، نفذت القوات الحكومية ضربات صاروخية على آليات تابعة لتنظيم "كتائب العزة" على أطراف بلدة اللطامنة، حسب "سانا".