موغيريني: سندعم الافاق النووي بقدر ما نستطيع!

الوقت-قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، يوم أمس الاثنين في تصريحات صحفية، أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن هذه القضية.

و قبيل اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي قالت موغيريني: "سنواصل دعمه قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية".

ويعبر هذا التصريح الأول من قبل الاتحاد الأوربي بعد احتدام الخلاف بين إيران وأمريكا التي شددت العقوبات على طهران، بهدف إجبارها على العودة للتفاوض وفقا لشروط أمريكية.

يذكر أن طهران قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف تنفيذ بنود من الاتفاق النووي، مهددة باتخاذ خطوات أخرى وأمهلت دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع طهران، وإيجاد آلية للتعامل المالي معها.