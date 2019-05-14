بالأرقام... آلاف السياح العرب يزورون إسرائيل سنويا!

الوقت- نشرت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، تقريراً تناولت فيه عدد الزوار العرب الى الكيان الإسرائيلي خلال هذا العام، مؤكدة تزايد عددهم هذه السنة.

وبحسب بيان دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، فإن عدد الزوار من الدول الإسلامية إلى إسرائيل، بلغ رقما قياسيا هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وبحسب المعطيات فإن ما يقرب من 55 ألف سائح من دول ليست لها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، زاروا إسرائيل في هذه السنة.

وكشف التقرير أرقاماً تفصيلية حول هذا الموضوع حيث زار الكيان الاسرائيلي 12363 أردنيا و4947 مصريا إسرائيل العام الماضي، من إجمالي 72109 أشخاص قدموا من دول عربية وإسلامية.

وكشفت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، بأن مصر والأردن فقط من الدول العربية، لديهما علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. كما وأشارت إلى قيام حوالي 37555 إندونيسيا بزيارة إسرائيل في عام 2018، وهو رقم أعلى بنسبة 5٪ من عام 2017.

كما وتكشف بيانات دائرة السكان والهجرة، كيف يرتفع عدد الزوار القادمين إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها. وجاء المغرب في المقدمة، إذ زار 2108 مغاربة إسرائيل خلال عام 2018. وفي المرتبة الثانية جاء التونسيون بـ 949 زائرا، والقطريون - 81 زائرا، والعمانيون- 56 زائرا، والجزائريون- 36 زائرا، والكويتيون- 34 زائرا، والإماراتيون- 25 زائرا، والسعوديون، 6 زوار.