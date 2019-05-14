أسهم الشركات السعودية تتلقى ضربة اقتصادية كبيرة بعد تفجير الفجيرة!

الوقت- كشفت وكالة رويترز الأمريكية، مساء أمس الاثنين أن جميع أسواق الخليج الكبرى قد هبطت وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية، وبعد أن قالت الإمارات إن أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريبية قرب إمارة الفجيرة الأحد.

وبحسب رويترز فان المؤشر السعودي الرئيسي قد فقد 0.8 بالمئة من قيمته التجارية، ونزل سهم مصرف الراجحي واحداً بالمئة، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) "أكبر شركة بتروكيماويات، 0.9 بالمئة".

كما وهبط سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بعد أن قالت مصادر تجارية وملاحية إنها توصلت إلى أن الناقلة العملاقة "أمجاد" وناقلة النفط "المرزوقة" وهما مملوكتان لشركة البحري بين السفن المستهدفة في الهجوم الأحد. وجرى تداول السهم عند 26.25 ريال وهو أقل مستوى منذ أواخر 2014، ولم ترد البحري على طلب للتعقيب.

كما نزل سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عشرة بالمئة بعد أن مُنيت الشركة بخسائر قبل الزكاة في الربع الأول وأشارت لارتفاع المطالبات المتكبدة.

وانخفض أيضاً سهم الدرع العربي للتأمين التعاوني 8.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة انخفاض الأرباح قبل الزكاة خلال الفترة ذاتها. وتبعه مؤشر دبي بنسبة 1.7 بالمئة وتضررت بشدة أسهم الشركات المالية والعقارية.

"رويترز" أعلنت عن هبوط سهم الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك الإمارة-، 2.3 بالمئة. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة، 0.9 بالمئة.

وبالتزامن، دفع القطاع المالي بورصة أبو ظبي أيضاً للهبوط بنسبة 1.3 بالمئة، وفقد بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 بالمئة.

ونزل سهم الواحة كابيتال 9.1 بالمئة بعد يوم من إعلان شركة الاستثمار عن تكبد خسارة صافية 57.8 مليون درهم بسبب إعادة تقييم استثماراتها في شركة تأجير الطائرات العالمية إيركاب.

وأيضاً، فقد مؤشر قطر 0.8 بالمئة، لأسباب من بينها هبوط بنك قطر التجاري 3.2 بالمئة.

وفي هذا السياق أكد رئيس الأبحاث لدي سيكو ومقره البحرين أن "التوترات الجيوسياسية في المنطقة والخلاف التجاري الأميركي الصيني يؤثران سلباً على معنويات السوق"، مشيراً إلى أن "المستثمرون سيستغلون أي فرصة لجني أرباح بعد المكاسب الأخيرة لاسيما في السعودية".

يذكر أن السعودية قد أعلنت يوم أمس إن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا من بين السفن التي استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات، منددةً بتلك الهجمات التي قالت إنها تهدف إلى تقويض أمن إمدادات النفط العالمية. بدورها أعلنت الإمارات أعلنت أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب إمارة الفجيرة، خارج مضيق هرمز مباشرة.