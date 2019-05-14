ايران تدعو إلى كشف ملابسات اعتداء الفجيرة وتحذّر من أي مؤامرات لضرب استقرار المنطقة!

الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء يوم أمس الاثنين، إن الحادث الذي تعرضت له عدة سفن في بحر عمان يدعو إلى القلق والأسف، مطالبة بتوضيح ملابساته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن التأثيرات السلبية لمثل هذه الحوادث على سلامة الملاحة البحرية، وعلى أمن التردد البحري، محذّراً في الوقت نفسه من أي مؤامرات تحاك من قبل من وصفهم بالحاقدين لضرب استقرار المنطقة وأمنها.

ودعا موسوي دول هذه المنطقة باليقظة مقابل أي مغامرة من قبل عناصر خارجيين.

بدوره قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي إن زمن الوجود الأميركي في مياه الخليج قد انتهى وإن على القوات الأميركية مغادرة المنطقة.

فيما قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشة أن "الأميركيين يعلمون أنهم لايمتلكون إمكانية الحرب مع ايران".

وتابع أنه "لن تحصل حرب لأن استراتيجية أميركا ليست الحرب"، موضحاً أن "ما يسعون لتحقيقه هو حرب نفسية ويحاولون فرضها إلى جانب العقوبات الضغوط الاقتصادية".

يذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت مساء الأحد الماضي تعرض 4 سفن تجارية لها لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، حيث أشارت إلى أن التعرض للسفن يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية. ولفتت الخارجية الإماراتية إلى أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، موضحة أن العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي دون توقف.