أهداف وآثار الهجوم على ميناء الفجيرة الإماراتي ؛ 3 سيناريوهات محتملة

الوقت- كشفت صحيفة "الميادين نيوز" يوم الاحد عن استهداف عدد من الناقلات النفطية في المياه الاقليمية التابعة لإمارة الفجيرة الإماراتية، إلا أن وسائل الاعلام الإماراتية سارعت بتكذيب تلك الاخبار ولكن في نهاية المطاف وبعد مرور عدة ساعات على وقوع تلك الحادثة، أقرت وكالة أنباء الإمارات اليوم عن حدوث ما يسمى بالهجوم التخريبي. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم، وفي الوقت نفسه قامت الحكومة الإماراتية بفرض رقابة صارمة على المعلومات المتعلقة بهذا الهجوم، بما في ذلك المكان الدقيق للهجوم، ونوع الهجوم، والخسائر الانسانية والمالية، وما إلى ذلك. وفي سياق متصل، كشفت العديد من وسائل الإعلام عن إرسال فريق بحث دولي إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في هذه القضية. ومن ناحية أخرى، قال وزير النفط السعودي إن سفينتين تابعتين لهذا البلد شوهدتا بين السفن اللواتي تحطمن في هذا الحادث. وهنا تجدر بنا الاشارة إلى أننا في هذا المقال سوف نسعى إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الدوافع التي قد تكون وراء هذا الحادث وما هي العواقب والتطورات المستقبلية التي سوف تحدث في المنطقة وفي العالم جرا هذه الحادثة ؟

الجهات المسؤولة عن الهجوم؛ أبرز السيناريوهات المحتملة

كما ذكرنا من قبل، لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكننا يمكننا الاخذ بعين الاعتبار ثلاث فرضيات وسيناريوهات محتملة حول هذا الهجوم وهي كالتالي:

1. لقد جاء هذا الهجوم من أجل استعراض حجم القوى والنفوذ التي تمتلكهما بعض الدول الغربية التي قدمت الكثير من الدعم للسعودية والإمارات لمساعدتهما على ارتكاب الكثير من الجرائم البشعة في حق شعوبهما خلال السنوات الماضية وأيضا رسالة واضحة من تلك الدول الغربية للسعودية والامارات بأن الاوضاع قد تتغير وقد تنشب الكثير من التوترات والنزاعات فيهما ما لم يخضعا لاطماع تلك الدول الغربية.

2. توطيد علاقات معظم دول الخليج الفارسي مع امريكا، فبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني، دعا قادة البيت الابيض بعض دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لزيادة إنتاج النفط حتى لا يؤدي نقص النفط إلى تفاقم اسعاره في أسواق العالم وعقب حدوث هذه الحادثة في ميناء الفجيرة الاماراتي، أصبحت دول الخليج في خوف شديد ولهذا فإنها سوف تسعى إلى توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة لضمان انتاجها من النفط.

3- مؤامرة صورية قامت بها بعض الأيدي الخفية من أجل تفجير الاوضاع في المنطقة. ففي الوضع الذي لا يوجد فيه أدنى شك في أن الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهم دور محوري في اشعال فتيل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فلقد أشار "فلاح فياض"، مستشار الأمن القومي العراقي يوم أمس الاحد، إلى سفر وزير الخارجية الامريكي سراً للعراق، حيث قال: " بومبيو جاء إلى بغداد للتأكيد بأن الولايات المتحدة لا تسعى للقيام بأي عمل عسكري". وأضاف أن قلق الولايات المتحدة من رد إيران على الإجراءات والعقوبات الأمريكية الاخيرة، دفع بومبيو إلى زيارة بغداد. لذا يمكن القول هنا بأن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل بأن دول "المجموعة الثانية" ترغب في الانغماس في مؤامرة وهجوم صوري وغير وحقيقي للتأثير على اقتصاد المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك من أجل اشعال التواترات في المنطقة والعالم للتمهيد لنشوب نزاعات عسكرية واسعة.

ما القضايا التي أثبتتها هذه الهجمات؟

إن أول حقيقة تتمثل في الآثار السلبية للمغامرات الأحادية الجانب والمزعزعة للاستقرار والأمن الاقليمي التي قامت بها واشنطن وحلفائها الإقليميين في منطقة الخليج الفارسي، بدايةً من اشعال فتيل الحرب العبثية في اليمن إلى زيادة الوجود العسكري في مياه الخليج وزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. في الواقع إن المغامرات الأحادية الجانب الامريكية سوف تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على محور المقاومة.

والقضية الثانية تتمثل في استحالة إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين دون وجود تعاون بين الشركاء الإقليميين والقوى العالمية. وحول هذا السياق، أكدت إيران مرارًا وتكرارًا على ضرورة التوصل إلى إجماع إقليمي حول القضايا الامنية في المنطقة ومواجهة التدخل الأجنبي الذي يسعى إلى بث ريح النزاعات في المنطقة، إلا أن عدم وجود أنظمة ديمقراطية في الخليج الفارسي أدى إلى خلق متغير أمني مرتبط بالغرب بين دول الخليج الفارسي.

ومع ذلك، فلقد أثبتت هذه الحادثة هشاشة الأمن الاقتصادي العالمي وأكدت على ضرورة قيام حكومات الدول الغربية بمواجهة المغامرات الأحادية الجانب الأمريكية التي يقوم بها الرئيس "ترامب". ولعل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة الاماراتية على فرض رقابة شديدة على معطيات هذه الحادثة، يتمثل في الخوف العالمي من آثار هذه الحادثة على أسواق الطاقة العالمية والأسواق المالية، خاصتا بعدما فرضت الحكومة الامريكية الكثير من العقوبات على النفط الإيراني والفنزويلي وعدم قدرة المنتجين الآخرين على تعويض هذا العجز في الاسواق العالمية.