اجتماع مشترك بين إيران وتركمانستان للتفاهم حول القضايا الاقتصادية – التجارية

الوقت- عقد اجتماع مشترك بين إيران وتركمانستان، اليوم الاثنين، في مبنى وزارة خارجية تركمانستان، برئاسة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركماني "رشيد مردوف".

خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارات النفط والطرق والطاقة من الجانب الايراني والقطاعات المعنية من الجانب التركماني، تبادل الجانبين وجهات النظر التقنية والاختصاصية.

كذلك تفاهم الجانبان حول أهم القضايا الاقتصادية – التجارية القائمة بين البلدين.

صباح اليوم الاثنين التقى وزير الخارجية الايراني، نظيره التركماني رشيد مردوف، وبحثا خلال هذا اللقاء جانباً واسعاً من القضايا في العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي.

وبحث الجانبان التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والقضايا الاقليمية خاصة افغانستان وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيارة الرئيس التركماني إلى إيران والتعاون في النقل والخطوط الحديدية والتعاون في مجال الطاقة والكهرباء والسجناء في البلدين وبحر قزوين.