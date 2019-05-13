بعد انفجارات الفجيرة.. أسواق الخليج الفارسي تسجل هبوطاً في أسهمها

الوقت- ذكرت رويترز أن اسواق الخليج الفارسي سجّلت اليوم هبوطًاً في أسهمها بعد إعلان الإمارات عن تعرض 4 ناقلات نفط لعمليات تخريب قرب الفجيرة.

وكانت الخارجية الإماراتية أعلنت يوم أمس الأحد عن تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة وأن لا خسائر بشرية.

وفي السياق ذاته أشارت رويترز إلى أن العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين ارتفعت بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

كما أفادت مصادر خليجية بوقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر أمس الأحد، كذلك أشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.

من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد عباس موسوي، ما حدث لعدة سفن في بحر عمان أمراً مقلقاً ومؤسفاً، ودعا في بيان اليوم الاثنين، الى توضيح الأبعاد الدقيقة لهذا الحادث وتيقظ دول المنطقة لأي مغامرة من قبل عناصر خارجية.