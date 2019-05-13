الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للاتفاق النووي الدولي مع إيران

الوقت- أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ويريد من القوى المتنافسة تجنّب أي تصعيد إضافي بشأن هذه القضية.

وقبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت موغيريني: "نحن ندعم الاتفاق النووي مع إيران، ولدينا اليوم اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة كيفية استمرار الاتفاق، واستخدام الأدوات السياسية من أجل عودة إيران لالتزامها بالاتفاق، نعتقد أن الحوار هو الأفضل لحل أي مشكلات بين الأطراف المختلفة في المنطقة، وهو ما يساعد على تجنب التوتر".

وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدته، على الاتحاد الأوروبي تنفيذ تعهداته، بما فيها تطبيع العلاقات الاقتصادية مع بلاده، بدلا من مطالبة إيران بأن تفي بتعهداتها من جانب واحد، إزاء اتفاق متعدد الأطراف.

وفي وقت سابق أبلغت إيران سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

يذكر أن أمريكا أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.