هيومن رايتس ووتش تشيد بإيران وتدعو الدول العربية إلى الاقتداء بها

الوقت- دعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية والدول الخليجية إلى الاقتداء بإيران بعد أن صادق البرلمان الإيراني على الخطوط العامة لمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

ونشرت المديرة التنفيذية سارا ليا ويتسون تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "أخبار كبيرة برؤية إيران تسمح أخيراً للمرأة بتمرير الجنسية إلى أطفالها بعد سنوات من الحملات التي قام بها النشطاء".

وأعربت ويتسون عن أملها بأن تتخذ سائر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأردن ولبنان والسعودية والإمارات وقطر، قراراً مماثلاً لهذا القرار الذي اتخذه البرلمان الإيراني.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في وقت سابق النظام السعودي بانه يعد الاسوء عالميا في مجال حقوق الانسان، لافتة الى السلطات السعودية كثفت في ظل ولي العهد محمد بن سلمان، حملة قمع ضد المدافعات والمدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ، وأكدت المنظمة الحقوقية ان النظام السعودي يعامل النساء "كقاصرات دائمات" معتبرة ان هذا النظام ما زال أهم عقبة تعترض حقوق المرأة في البلد.