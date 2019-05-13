وول ستريت جورنال تكشف عن الدور المصري و السعودي في دعم حفتر

الوقت- اكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ان السعودية والامارات طالبت الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعم "أمير الحرب" الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وبحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ومسؤولين سعوديين اثنين فان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجحوا في الضغط على ترامب ليغير سياسة بلاده في ليبيا، ويدعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضاف المسؤولون للصحيفة الامريكية أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض، ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان أبلغ ترامب حينها أن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بالقاعدة وتنظيم "داعش"، حسب ما نقلت عن المسؤولين السعوديين والمسؤول الأمريكي.

وتابعت أنه تقريبا بعد نحو أسبوع، تحديدا في 15 نيسان/ أبريل الماضي، اتصل ترامب بحفتر وأشار إلى دعمه لعملياته، وفق ما أفاد البيت الأبيض، ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية - لحين اتصال ترامب بحفتر- كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر "رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر"، حسب البيت الأبيض.

وحسب الصحيفة الأمريكية، يظهر دور ابن سلمان في قرار ترامب تجاه ليبيا نفوذ الأول المستمر في البيت الأبيض، رغم انتقادات من الكونغرس على خلفية دوره المحتمل في قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 4 نيسان/ أبريل الماضي، أطلق حفتر، هجوما على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، ورغم أن قوات حفتر، تمكنت من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، إلا أنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.