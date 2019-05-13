طهران: حدث لعدة سفن اماراتية في بحر عمان يدعو الى الأسف والقلق

الوقت- اصدرت الخارجية الايرانية بيانا جاء فيه، ان ما حدث لعدة سفن في بحر عمان يدعو الى الأسف والقلق في نفس الوقت .

ودعت الخارجية الايرانية الى الكشف عن ابعاد ما وقع لعدة سفن في بحر عمان .

وبعد انكار لعدة مرات أقرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.