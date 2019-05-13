نتنياهو: بدأنا بإنشاء مستوطنة تحمل اسم ترامب في الجولان

الوقت- أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيان الاحتلال بدأ بإنشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا لاعترافه بسيادة "إسرائيل" عليه.

وجاء تصريح نتنياهو خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد.

وقال: "لقد وعدت بأننا سننشئ بلدة ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب. أود أن أبلغكم بأننا اخترنا بالفعل موقعا على مرتفعات الجولان حيث سيتم إنشاء هذه البلدة الجديدة، وقد شرعنا في عملية البناء"، وأضاف أن بناء مستوطنة "ترامب" يعبر عن تقديرنا لقرار الرئيس الأمريكي "التاريخي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقبل ذلك، تحدث نتنياهو، عن نيته بناء مدينة أو بلدة تحمل اسم ترامب في الجولان، وقال إنه "من الضروري أن نعرب عن تقديرنا للرئيس الأمريكي من خلال تسمية مدينة باسم "دونالد ترامب"، ستقام في الجولان، وسأقدم الخطة إلى الحكومة قريبا".

ووقع ترامب، يوم 25 مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.