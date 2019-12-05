الشيعة السعوديون وإرهاب الدولة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 7 رمضان 1440

إخترنا لكم

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟ الوقت- يوما بعد يوم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عجز المملكة السعودية عن الرد على اهانته المتكررة والتي تثبت للعالم أجمع ان بقاء آل سعود في السلطة مرهون بالحماية الأمريكية، واي خلل في هذه المعادلة يعني ...

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟ الوقت- يتقدم الجش السوري في ريف حماه واللاذقية وحلب بسرعة كبيرة ويضييق الخناق على المسلحين في هذه الأرياف ويدفعها للانسحاب من أغلب مناطقها حتى دون قتال؛ هذا الانهيار المتسارع في صفوف المسلحين ...

"الإعلام العربي والقضية الفلسطينية" تخاذل مستمر والمُضي قُدماً في عجلة التطبيع مع تل أبيب الوقت- لقد كشف أداء الإعلام العربي المتخاذل خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، الوجه القبيح لغالبية هذه الوسائل الاعلامية التي كرست جهدها وعملها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع تحقيق أهداف قادة "تل أبيب".

"بومبيو في العراق" حرب نفسية أم دقت طبول الحرب؟ الوقت- حالة من الهستيريا تصيب الادارة الأمريكية بعد فشلها في تحقيق مطامعها في الشرق الأوسط، وبعد أن جربت الحروب وعسكرة المنطقة وفشلت بهذا الخيار بدأت تلجأ إلى فرض العقوبات الاقتصادية لكي تخلق شرخا ...

المونيتور: إيران على أهبة الاستعداد لتنفيذ تهديداتها الوقت- قالت مجلة المونيتور أن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن تصرفات البيت الأبيض وضغوطه لن تؤدي إلى ترکیع إيران ، وأن الحرس الثوري مستعد للبدء بأي عمل على أكمل وجه...

أخبار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الكيان الصهيوني

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الكيان الصهيوني

الوقت- اقتحم 38 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الكيان الصهيوني.

احتجاجات في ألمانيا ضد بيع السلاح للسعودية! الوقت- قام مجموعة من الناشطين، يوم أمس السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية

الجيش السوري يدمّر أوكاراً لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية بداما بريف إدلب الوقت- أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب.

في هجوم هادف.. القوات السعودية تقتل 8 شبان في القطيف الوقت- تقوم القوات السعودية بهجوم هادف على منزل في القطيف بحجة مكافحة الإرهابيين.

فورين بوليسي: العالم يعيش أجواء ما قبل حرب العراق 2003! الوقت- تناولت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يوم أمس السبت، في مقال لها الأوضاع التي تمر بها المنطقة

هكذا علق ترامب على اطلاق كوريا الشمالية لصاروخين نحو بحر اليابان! الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، خلال

قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية: هذه شروطنا لاستئناف الحوار مع العسكر! الوقت-أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة مساء يوم أمس السبت أن منهج التفاوض

سي أن أن: ترامب حاول تمرير رقمه للإيرانيين عبر وسيط سويسري! الوقت- كشفت شبكة "سي ان ان" الأميركية، مساء يوم أمس، أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين

الجيش السوري يدخل ادلب ... واحتجاجات مندّدةً بممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور! الوقت- أعلن الإعلام الحربي التابع للمقاومة، مساء يوم أمس، أنّ الجيش السوري دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة

بلجيكا تدعو الى وقف بيع السلاح للسعودية! الوقت- طالب وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، مساء يوم أمس السبت، الدول الأوروبية بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية...

بالمدرعات والمركبات الأمنية القوات السعودية تحاصر منازلاً في بلدة سنابس في القطيف الوقت- ذكرت مصادر إعلامية أن القوات السعودية حاصرت عدداً من المنازل في بلدة سنابس في القطيف شرق السعودية.

خرازي: الشعب الإيراني متشائم من أوروبا الوقت- أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، اليوم السبت، أن فرصة أوروبا محدودة لإنقاذ الاتفاق النووي.

محمد علي الحوثي: مجلس الأمن والأمم المتحدة يتحملون مسؤولية استمرار أسوأ أزمة إنسانية في اليمن الوقت- حمّل رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار أسوأ أزمة إنسانية نتيجة جرائم الحصار والحظر المفروض على مطار صنعاء وعدم تسليم المرتبات والتجويع المتعمد لليمن.

مرة جديدة...ترامب يهين السعودية ويطالبها بدفع الثمن! الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة خلال كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو كيف يعنف رجال الشرطة الأمريكية النساء في بلادهم! الوقت-انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوم أمس مقطع...

10 ملايين أمريكي يقولون لترامب "حان وقت الرحيل"! الوقت- في خطوة غير مسبوقة، قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات حقوقية يوم أمس الجمعة في العاصمة...

بالصور آلاف الإيرانيين يتظاهرون تأييداً لموقف القيادة فيما يتعلّق بالاتفاق النوويّ الوقت- خرج ألاف الإيرانيين يوم أمس الجمعة في تظاهرات حاشدة في مختلف...

لهذا السبب لم ترسُ سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لوهافر الفرنسي! الوقت- أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس بريس، مساء يوم أمس الجمعة أن السفينة السعودية "بحري ينبع" قد غادرت ميناء لوهافر ...

اسقاط مشروع تشويه الأوضاع في إدلب في مجلس الأمن الوقت-قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، يوم أمس الجمعة أن موسكو عرقلت ...

شهيد وعشرات الجرحى في جمعة "موحدون في مواجهة وإسقاط صفقة القرن" شهيد وعشرات الجرحى في جمعة "موحدون في مواجهة وإسقاط صفقة القرن...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

سي أن أن: ترامب حاول تمرير رقمه للإيرانيين عبر وسيط سويسري!

الجيش السوري يدخل ادلب ... واحتجاجات مندّدةً بممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور!

خسائر تركيا والهند من العقوبات الأمريكية ضد إيران

الجيش السوري يدمّر أوكاراً لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية بداما بريف إدلب

فورين بوليسي: العالم يعيش أجواء ما قبل حرب العراق 2003!

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الكيان الصهيوني

ما الذي تريده الإمارات من سقطرى؟

هكذا علق ترامب على اطلاق كوريا الشمالية لصاروخين نحو بحر اليابان!

في هجوم هادف.. القوات السعودية تقتل 8 شبان في القطيف

احتجاجات في ألمانيا ضد بيع السلاح للسعودية!

قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية: هذه شروطنا لاستئناف الحوار مع العسكر!

إرهابيو إدلب في المحطة الأخيرة

بلجيكا تدعو الى وقف بيع السلاح للسعودية!

الشيعة السعوديون وإرهاب الدولة

كمين محكم للجيش اليمني.. مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من قوات التحالف السعودي

غاز المتوسط.. ساحة اشتباك جديدة بين أنقرة وواشنطن

غزّة تكسر نتنياهو وصفقة القرن

خلافات عميقة بين أعداء اليمن.. هل تحالف العدوان على وشك الانهيار؟

مغامرة نتنياهو باهظة الثمن.. عاصفة حماس الصاروخية تعصف بـ "إسرائيل"

حكومة هادي تتهم الإمارات بالسعي لانفصال جزيرة سقطرى اليمنية

رئيس الوزراء القطري الأسبق: الدول العربية في الخليج لها دور ثانوي و تطبل لأمريكا فقط

تراجع سعودي-بحريني أمام قطر

تقرير أوروبي : السعودية تقتل اليمنيين بأسلحة بلجيكية

طهران تعلّق على بيان بولتون حول حاملة الطائرات الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي يطالب بالوثائق الخاصة بتحقيق مولر

واشنطن تفرض حظراً جديداً على إيران يستهدف قطاع المعادن

صالحي: إذا استلزم الأمر يمكننا تخصيب بنسبة 20 بالمئة في غضون 4 أيام

البحرين تحكم على 75 شخصاً بالإعدام والمؤبد وسحب الجنسية

علي رضا تابش مديراً لمهرجان أفلام الأطفال بنسخته الـ32 بايران

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ماذا تريد السعودية من إعلان إعدام 37 سعودياً جلّهم من المعارضة؟

خطوة على طريق السادات.. السيسي رئيساً حتى عام 2030

اللعب على المكشوف.. هل سيصبح السيسي العرّاب الجديد لصفقة القرن؟

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

ما هو الدور الذي لعبته الترسانة العسكرية الفرنسية في قتل اليمنيين؟

مجلس نواب "سيئون" ماذا تريد السعودية وما هي الأطماع التي تسعى لتحقيقها ؟

ناقوس إدلب يقرع أبواب الحرب مجدداً.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

شروط ليبرمان على نتنياهو: الحرب معك أو مع حماس!

دراسة أمريكية: "ابن زايد" يتلاعب بـ "ابن سلمان" الجاهل!

"صفقة القرن" هل تستجيب الأردن وفلسطين لضغوط السعودية؟

آخر تطورات أزمة النفط في سوريا وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة

"إلهان عمر" مهددة بالقتل .. "ترامب" المحرّض الأول

عليك أن تلتزم الصمت في بريطانيا.. أسانج مثالاً

كيف سيواجه الحشد الشعبي التحرّكات الأمريكية على الحدود؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الشيعة السعوديون وإرهاب الدولة

الأحد 7 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الشيعة السعوديون وإرهاب الدولة

مواضيع ذات صلة

في هجوم هادف.. القوات السعودية تقتل 8 شبان في القطيف

بالمدرعات والمركبات الأمنية القوات السعودية تحاصر منازلاً في بلدة سنابس في القطيف

مقتل 2 وإصابة 10 في هجوم مسلح في القطيف بالسعودية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-يوم أمس، ارتكبت السلطات السعودية وأجهزتها الأمنية والعسكرية مجزرة جديدة بحق أبناء جزيرة تاروت في محافظة القطيف شرق السعودية، حيث قتلت ما لا يقل عن 8 شبان في جريمة أخرى تضاف إلى مسلسل الجرائم المرتكبة بحق الأقلية الشيعية السعودية تحت مسمى محاربة الارهاب.

صباح يوم أمس استيقظ أبناء القطيف في جزيرة تاروت على صوت الآليات العسكرية، وحوصروا من جميع الجوانب وبدء إطلاق النار العشوائي عليهم، ولم تكتفِ قوات السعودية بذلك بل استقدمت جرافات عسكرية، وقاموا بهدم عدد من البيوت فوق قاطنيها في مشهد يعود بنا إلى ما قامت به داعش بحق أبناء الشعبين العراقي والسوري.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن رئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلنت يوم أمس في بيان لها أنه "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكّنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وقد تمكّنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبّارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإجرامية".

وأضاف: "في ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

إلا أن القصة الحقيقة تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالصور والفيديوهات من منطقة العمليات حيث كشفوا مدى جرم القوات السعودية بحقهم، وبحسب تقرير موقع العهد الإخباري فإن الرصاص انهمر على المنازل بعد الساعة العاشرة صباحاً كالرعد وكذلك قاذفات الـ "أر بي جي"، وأوضحت مصادر العهد أن إحدى العائلات طُردت من منزلها ثمّ تمركزت فيه القوات السعودية ومنه بدأت باستهداف النشطاء"، وتحدّثت المعلومات عن سقوط شهداء في الاعتداءات على بلدة سنابس.

وبحسب التقرير فإن السلطات السعودية وأجهزتها الأمنية لم تأبه لحرمة شهر رمضان المبارك، بل أكملت في مسلسل ترهيبها واستهدافها للأبرياء العزّل في محافظة القطيف، وأوعزت إلى قواتها بشنّ هجوم واسع على بلدة سنابس في جزيرة تاروت، حيث حاصرت عدداً من المنازل بالمدرعات والمركبات الأمنية وأطلقت الأعيرة النارية حتى غطّى الدخان الكثيف المنطقة بأكملها.

وأضافت المصادر أنه على إثر ارتقاء عدد كبير من الشهداء نزل الأهالي إلى الشوارع رافعين شعرات منددة مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذهم من الإجرام السعودي.

ارتفاع موجة قمع الشيعة في السعودية

هجوم القوات السعودية على بلدة سنابس يوم أمس وقتلها عدداً من الأهالي بداعي محاربة الإرهاب والتجسس والخ... سبقه قيام السلطات السعودية إعدام 33 شيعياً من نفس المنطقة وبنفس التهم. في الواقع، ومنذ عام 1933، عندما سيطرت عائلة آل سعود على شبه الجزيرة العربية، شهدت المناطق الشيعية القمع والتمييز وعدم المساواة مع المناطق الأخرى من قبل الحكومة المركزية وذلك بسبب دينهم ومعتقداتهم، الأمر الذي دفع بسكان تلك المناطق إلى الاعتراض على وضعهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإجراءات النظام الحاكم القمعية والتمييزية بحقهم عبر رفع الصوت عالياً من خلال المظاهرات السلمية وغيرها من أوجه الاعتراض الحضارية، ومنذ عام 2011، شهدت هذه المناطق مظاهرات سلمية، وعوضاً عن قيام السلطات السعودية بتلبية احتياجات هذه المنطقة أخذت تنكّل بهم وتقتلهم وتزجّ بهم في السجون.

وبالإضافة إلى الطبيعة الأيديولوجية وازدياد الضغوط على الشيعة، والذي ازداد أكثر بعد التحالف التاريخي بين الوهابية والعائلة الحاكمة في السعودية، كما أدّى غناء المناطق الشرقية بالنفط إلى قمع الشيعة أكثر وأكثر عوضاً عن تحسّن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وتقع جزيرة تاروت في الخليج الفارسي على بعد 5 كيلومترات من القطيف، ويمر خط الأنابيب الرئيس (تاب لاين) من الظهران عبر هذه الجزيرة ثم يصل إلى الأردن وسوريا ولبنان، وبسبب خوف آل سعود مما يسمونه "الخطر الشيعي" في هذه المنطقة، وخاصة بعد الصحوة الإسلامية التي حصلت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قام آل سعود بقمع هؤلاء بشكل مستمر وفي نفس الوقت عملوا على تغيير ديمغرافية تلك المنطقة للحد مما يعتبرونه الخطر الأكبر على السعودية.

قمع بضوء أخضر غربي

واجه قمع الرياض للشيعة، والذي ازداد في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معارضة كبيرة من المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، ففي 4 مارس من هذا العام، عُقد اجتماع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت عنوان "السعودية: حان وقت المساءلة"، وفي هذا الاجتماع، قالت السيّدة فّونوالا نی أولاین، المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، "إن قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب في السعودية "واسعة بشكل غير مقبول وغامضة".

وأضافت "إنه يشمل من ينخرطون في الترويج أو التحريض على اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية، أي شخص يضر بوحدة أو استقرار السعودية بأي وسيلة، تلك مصطلحات غامضة بشكل سافر".

وقالت ني أولين :"تلك القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين، وكل تلك الفئات استهدفها هذ القانون".

كما انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام بحق الشيعة وذلك لعدم وجود محاكمات عادلة وشفافة، وانتقدت أيضاً عمليات تعذيبهم في السجون، هذه القضية أيّدها ميشيل باش، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وبالرغم من ذلك، فإن هذه الانتقادات واستياء الرأي العالمي من تصرفات السعودية والنظام الحاكم، وخاصة بعد تورّط رؤوس كبيرة من العائلة الحاكمة في قضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، لم يكن لها أدنى تأثير على تغيير سلوك الحكومة السعودية في التعامل مع المعارضة، وذلك بسبب الدعم الذي تتمتع به من جانب الحكومات الغربية، ولا سيما أمريكا. في الواقع، يمكننا الاستنتاج أن موجة القمع الجديدة ضد الناشطين السياسيين والدينيين، وخاصة ضد الشيعة، تأتي بضوء أخضر أمريكي ترامبي، ويمكن توقّع أن تتكرر جرائم من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة أكثر من ذي قبل.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية الشيعة ال سعود القطيف الحكومات الغربية ترامب أمريكا قمع الشيعة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة