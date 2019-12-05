احتجاجات في ألمانيا ضد بيع السلاح للسعودية!

الوقت- قام مجموعة من الناشطين، يوم أمس السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية؛ وذلك بسبب رفضهم بيع بلدان الاتحاد الأوروبي أسلحة للسعودية والإمارات، لدورهما في حرب اليمن.

وبحسب وسائل اعلام ألمانية أقيمت الوقفة في ميدان "18 مارس" مقابل بوابة براندنبورغ الشهيرة، ورفع المشاركون لافتات تطالب ألمانيا ودول الاتحاد بوقف تصدير السلاح لأطراف الحرب باليمن.

كما وقام 4 محتجين بارتداء أقنعة تجسد وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وفي سياق الاحتجاج قالت كريستين هوفمان بإلقاء كلمة باسم المحتجين، قالت فيها إن الأسلحة المصنَّعة بألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، تُستخدم في اليمن الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية.

وتابعت: إن "الشركات الألمانية بموافقة الحكومة الألمانية تبيع الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن".

وفي ختام كلمتها أشارت هوفمان إلى أن الأسلحة المنتَجة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تُستخدم في حرب اليمن، مُحمِّلةً الدول المذكورة المسؤولية عن الكارثة الإنسانية بالبلد المذكور.

يذكر انه منذ مارس 2015، يشن التحالف السعودي الاماراتي حربا على اليمن والتي خلفت حت اليوم أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ بالعالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.