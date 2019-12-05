الجيش السوري يدمّر أوكاراً لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية بداما بريف إدلب

الوقت- أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب.
وأشار مراسل سانا إلى أن وحدات الجيش نفّذت رمايات نارية مكثفة طالت تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في بلدة بداما بمنطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.
يذكر أن وحدات من الجيش قضت أمس على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت مقرات لهم في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي وآليات بعضها مزودة برشاشات على محاور تحرك الإرهابيين بين قريتي حيش وكفر سجنة على جانبي الحدود الإدارية لإدلب وحماة.