في هجوم هادف.. القوات السعودية تقتل 8 شبان في القطيف

الوقت- تقوم القوات السعودية بهجوم هادف على منزل في القطيف بحجة مكافحة الإرهابيين.

وتفيد الأنباء بأن جرافات السعودية تهدف إلى تدمير المبنى على رؤوس ساكنيه، حيث قُتل حتى الآن 8 شبان.

عملية القطيف تعني أن مبادرة ابن سلمان الأخيرة إلى ضرب رقاب 37 شخصاً من ضمنهم 27 شيعياً معارضاً بهدف إرعاب الشعب السعودي وإسكاتهم كانت مبادرة فاشلة.

يذكر أن معظم الشيعة في السعودية يتركزون في ثلاثة مناطق هي القطيف، والأحساء والدمام وبينما يشكل الشيعة 20 في المئة من سكان السعودية وفق الاحصائيات، لكن النظام السعودي من حين لآخر يشنّ هجوماً على أحد المناطق المذكورة آنفاً، وذلك بحجة مكافحة الارهاب وبالطبع بهدف إثارة الرعب في قلوب المعارضين.