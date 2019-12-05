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خسائر تركيا والهند من العقوبات الأمريكية ضد إيران

الأحد 7 رمضان 1440
 
 
 
 
 
خسائر تركيا والهند من العقوبات الأمريكية ضد إيران
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الوقت- في اطار سعيها لممارسة اكبر ضغط ممكن على ايران رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد اعفاء بعض الدول من العقوبات على شراء النفط الايراني منذ 2 مايو من هذا العام، وفي الوقت الذي يعالج فيه سوق النفط الدولي قرار إدارة ترامب بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على عملاء النفط مع ايران، فإن الدولتين الأشد تضرراً من جراء الخطوة الأمريكية تتصارعان حول كيفية تلبية احتياجات الطاقة المحلية.

تتعرض تركيا والهند للضغط أكثر من العملاء الآخرين الذين كانوا يستوردون النفط الايراني، وليس من المتوقع أن تضع أنقرة نفسها في خطر المواجهة مع واشنطن، بل على العكس من ذلك، تمارس ضغوطًا على بغداد وموسكو لتحقيق المزيد من احتياطيات النفط.

لقد عملت كل من تركيا والهند على تعزيز العلاقات السياسية مع طهران مع الاعتماد على واردات الخام الإيراني، ولكن الآن تستعد أنقرة ونيودلهي لزيادة الواردات من الموردين الحاليين وربما تبحث عن مصادر جديدة لمواجهة فقدان عمليات تسليم الخام الإيراني. كما يفكرون في طرق دفع بديلة للتغلب على سياسة العقوبات الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب بشأن طهران.

لقد استخدمت تركيا علانية لهجة حادة تجاه القرار الأمريكي، مما يشير إلى أنها لن تلتزم بالعقوبات الأحادية الجانب، في حين اتخذت الهند نهجا أكثر امتثالا.

في نوفمبر، منحت إدارة ترامب بشكل غير متوقع استثناءات تخفيض كبيرة مدتها 6 أشهر لثمانية من أكبر عملاء النفط مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. سمحت عقود التوظيف الإلكترونية للدول بشراء الخام الإيراني بكميات منخفضة مع تعلق الامتدادات المحتملة إذا استمرت الواردات في الانخفاض قبل مايو.

اختارت ثلاث من تلك الدول - اليونان وإيطاليا وتايوان - عدم استخدام الإعفاءات، منهية مشترياتها من النفط الإيراني. بينما استفادت الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية من الاعفاءات الأمريكية وكانت تضغط من أجل تمديد هذه الاعفاءات.

صعدت العديد من هذه الدول من مشترياتها من النفط الإيراني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، خوفًا من حدوث تغيير في سياسة الإعفاء من الإدارة الأمريكية.

بلغ متوسط واردات بكين من النفط الإيراني حوالي 500،000 برميل يوميًا خلال الربع الأول، وهو ما يمثل نصف صادرات طهران من النفط الخام تقريبًا.

كانت الصين الأكثر جرأةً في نقد العقوبات الأمريكية على إيران واتخذا موقفا رافضا لهذه العقوبات وهي في وضع جيد اقتصاديًا وسياسيًا لتحدي واشنطن وشراء النفط من طهران - ربما بكميات أكبر.

توقفت مصافي التكرير اليابانية عن شراء الخام الإيراني في مارس تحسبا لوقوع قطع محتمل. خلال اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض يوم 26 أبريل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أكد الزعيمان "رغبة مشتركة" للحد من واردات النفط من إيران.

وقد شجبت أنقرة تحرك إدارة ترامب لإنهاء الاعفاءات من العقوبات على شراء النفط الايراني. قالت وزارة الخارجية التركية يوم الإثنين "22 ابريل" إن تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلة إنها لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا".

في العام الماضي، تم الإعلان عن ان الاقتصاد التركي في حالة ركود، وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع أسعار النفط. إن الاضطرار إلى دفع المزيد لتعويض امدادات النفط الايراني سيشكل عقبة أخرى على موارد تركيا المالية.

من جانبها قالت وكالة بلومبيرغ إنه لم يعد هناك بدائل أمام تركيا بعد فرض العقوبات الأمريكية على الدول المستوردة للنفط الإيراني وخاصة في ظل رفض تركيا لاستيراد الخام السعودي والاماراتي لافتة إلى أن الاقتصاد التركي الذي يعاني الركود الأول منذ سنوات سيتضرر بكل الأحوال.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "النفط الإيراني ليس رخيصًا ولكن هناك فرقًا كبيرًا" مقارنة بسعر النفط السعودي وخام الإمارات العربية المتحدة. "الولايات المتحدة تتخذ قرارًا وتريد من جميع الدول الامتثال له. لماذا يجب أن ندفع الثمن؟ ".

بالنظر إلى العلاقات المتوترة التي تفاقمت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر، فإن تركيا ستدعو على مضض الرياض وأبو ظبي لتعويض النقص في امداداتها النفطية.

منذ عامين فقط ، شكل النفط الإيراني 45٪ من احتياجات تركيا من استيراد النفط. بعد ذلك، استحوذ العراق على هذا المركز الأول للموردين، وهو ما يمثل 24 ٪ من واردات أنقرة من الخام، تليها روسيا بنسبة 15 ٪ وإيران بنسبة 12 ٪.

بعد زيارة إلى أنقرة في 17 أبريل، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران وتركيا تستعدان لإنشاء آلية مالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هذا الاطار إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران، مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي. وأبلغ جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف "بجانب الآليات القائمة، نعكف على تقييم سبل تأسيس آليات جديدة، مثل الآلية الأوروبية... وكيف يمكننا إزالة العراقيل أمامنا وأمام التجارة".

واستجابت نيودلهي لفقدان تمديد الاعفاءات مع الاتزان النسبي. وذكرت وزارة النفط الهندية أن البلاد لديها "خطة قوية لضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام لمصافي النفط الهندية اعتبارًا من مايو 2019 وما بعده".

نتيجة للعقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها في نوفمبر، شهد ثاني أكبر عميل آسيوي لطهران انخفاض وارداتها من النفط الإيراني إلى النصف إلى حوالي 260 ألف برميل في اليوم.

لتأمين النفط الإيراني البديل، تتوقع شركات التكرير الهندية دفع أقساط أعلى من أعضاء أوبك، مثل المملكة العربية السعودية والكويت، وتكاليف نقل أعلى للإمدادات من المكسيك والولايات المتحدة.

تشير التقارير إلى أن نيودلهي لديها دوافع سياسية للحفاظ على حوالي 100000 برميل من واردات النفط الإيراني من خلال نظام دفع الـ"روبية" كتلك المستخدمة خلال نظام إدارة أوباما للعقوبات على طهران، لكن هذه الخطة قد تنهار تحت ضغط من إدارة ترامب.

 

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الهند تركيا ايران النفط امريكا ترامب 2 مايو

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