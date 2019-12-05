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أخبار

فورين بوليسي: العالم يعيش أجواء ما قبل حرب العراق 2003!

الأحد 7 رمضان 1440
 
 
 
 
 
فورين بوليسي: العالم يعيش أجواء ما قبل حرب العراق 2003!

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الوقت- تناولت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يوم أمس السبت، في مقال لها الأوضاع التي تمر بها المنطقة قائلة إن العالم يعيش أجواء تشبه تلك التي سبقت غزو العراق عام 2003، وذلك تعليقاً على نشرأمريكا طائراتها وسفنها في مياه الخليج الفارسي؛ رداً على ما قالت واشنطن إنها تهديدات إيرانية لاستهداف مصالحها ووجودها في المنطقة.

وتابعت المجلة أن "إدارة ترامب تقول إنها لا تريد الحرب مع إيران، لكن الكثير من أفعالها توحي بخلاف ذلك، فمنذ أن قرر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإدارته تقوم بخلق التوترات مع طهران؛ تارة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، وتارة بخنق صادرات إيران النفطية، وأخيراً تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أغلب التقارير تؤكد أن إدارة ملف إيران في يد مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي دعا مراراً لتغيير النظام في طهران، وهو الشخصية الرئيسية التي دفعت باتجاه الحرب على العراق، قبل سنوات.

وبحسب الصحيفة فان مراقبين يلاحظون أوجه تشابه بين ما يجري اليوم وما سبق غزو العراق؛ ومن بينها وجود بولتون، وهذه المرة بدور أقوى بكثير مما كان عليه عام 2003، عندما كان وكيل وزارة الخارجية، وكان مدافعاً شرساً عن الحرب، إذ اتُّهمت الاستخبارات الأمريكية بتقديم أدلة غير حقيقية لتبرير الغزو.

خلال الأسبوع الماضي، كان بولتون قد أعلن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" في الخليج الفارسي، إضافة إلى قاذفة بي 52 التي أُرسلت إلى الشرق الأوسط في إطار ما قالت الإدارة الأمريكية إنه جاء رداً على تهديدات إيرانية تستهدف مصالحها.

وفي ختام المقال اعتبرت الصحيفة أن الفرق بين ما جرى مع العراق وما يجري مع إيران اليوم هو أنه في الوقت الراهن لا وجود لخطة غزو أمريكي لإيران، ومع ذلك فإن الكثير من منتقدي إدارة ترامب يعتقدون أن هناك محاولات أمريكية لاستفزاز إيران، تماماً كما كانت تفعل إدارة جورج دبليو بوش مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

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